В Вирджинии едва не казнили религиозного беженца из Украины

25 апреля этого года власти штата Вирджиния должны были привести в исполнение решение суда о смертной казни религиозного беженца из Украины Ивана Телегуза. 38-летнего Телегуза обвиняют в организации убийства своей бывшей подруги. В последний момент губернатор штата принял решение о помиловании и заменил казнь пожизненным заключением.



В течение нескольких недель сторонники Ивана Телегуза, приговоренного в 2006 году к смертной казни за найм убийцы, призывали губернатора Вирджинии Терри МакОлиффа помиловать его, поскольку считали, что он мог быть невиновен. В конечном итоге их желание осуществилось – но не потому, что губернатор сомневался в его виновности, сообщает телеканал ABC.

В четверг губернатор МакОлифф заявил, что считает, что в 2001 Иван Телегуз нанял человека для убийства своей бывшей подруги, однако не может подписать смертный приговор, поскольку присяжным была дана ложная информация, которая могла повлиять на их вердикт.

«Американские ценности требуют, чтобы любой человек, независимо от совершенного им преступления, имел право на справедливый суд, – сказал МакОлифф. – По данному делу нам теперь известно, что присяжные действовали на основании ложной информации и под влиянием эмоций и страхов, а не представленных на суде доказательств».

Казнь 38-летнего Телегуза, который настаивает на своей невиновности, была назначена на вторник. Однако МакОлифф заменил его приговор пожизненным заключением без права досрочного освобождения.

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В 2006 году он был осужден за найм убийцы для 20-летней Стефани Сайп, матери его ребенка, которая была зарезана в своей квартире в Харрисонбурге. Через два дня мать Стефани обнаружила ее тело, а также ее двухлетнего сына, который остался невредим, напоминает телеканал.

После того, как два главных свидетеля отказались от своих показаний, общественность призвала МакОлиффа отменить казнь из опасений, что Телегуз невиновен. Подозревалось, что Телегуз нанял некого Эдвина Ли, пообещав заплатить тому $2 000.

Согласно документам суда, Телегуз помог мужчине приобрести нож и даже подвез его к апартментам, где находилась его жена. Убийце украинец повелел “перерезать ей горло”. Во время убийства бывший супруг оставался в салоне автомобиля. По словам местной прессы, мертвое тело Стефани было обнаружено лишь двое суток спустя, а 2-летнего ребенка нашли в ванне, полной воды. Женщина скончалась от глубоких резаных ран, нанесенных ей в области шеи.

Например, ранее один из свидетелей, иммигрант из Кыргызстана Алексей Сафанов настаивал на том, что Телегуз нанял киллера, чтобы не платить алименты, указывает Richmond Times-Dispatch. По словам раскаявшихся лжесвидетелей, они лгали по указке прокуратуры. Защита Телегуза считает, что Сафанов сивдетельствовал против Ивана в обмен на неприкосновенность от депортации из США ввиду своих прежних преступлений. Сафанову также пообещали оформить так называемую визу информанта или свидетеля, если тот “потопит” Телегуза. В своих прежних показаниях, работавший с Телегузом Сафанов свидетельствовал, что Телегуз якобы делился на работе о своем намерении нанять убийцу. Защита Телегуза доказала, что Сафанов даже не работал вместе с Телегузом в указанное время.

МакОлифф получил около 6 000 звонков и писем по делу Телегуза – абсолютное большинство из которых требовали помилования. На сайте Change.org был дан старт петиции, которая призывала губернатора к помилованию Ивана. Ее подписало 114 тыс. человек. Среди призывавших к этому были бывшие американские прокуроры, британский миллиардер Ричард Брэнсон и редакция газеты из столицы Вирджинии.

По словам МакОлиффа, присяжным была дана не соответствующая действительности информация о том, что Телегуз был замешан еще в одном убийстве в Пенсильвании. Также было заявлено о том, что Телегуз имел связи с «русской мафией», однако никаких доказательств этого предъявлено не было. Например, один из свидетелей рассказал суду, что “совместно с другими русскими Иван угрожал взорвать группу людей в Пенсильвании”.

Кроме того, следствие не нашло следов ДНК Телегуза на месте преступления.

С момента возобновления Верховным судом смертной казни в 1976 году Телегуз стал 9-м по счету приговоренным, получившим помилование.

Адвокат Телегуза выразил благодарность всем выступившим за его помилование и заявил, что продолжит борьбу за восстановление его честного имени.

В тот же день, когда губернатор Вирджинии объявил о своем решении, в Арканзасе была проведена первая за почти 12 лет казнь. Она состоялась вопреки юридическим сложностям, благодаря которым была сохранена жизнь троим осужденным за убийство.

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Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в молодости Иван Телегуз бежал в США со своей семьей, спасаясь религиозного от преследования из небольшого украинского села в УССР. В США семья беженцев изначально поселилась в городе Евфрата Пенсильвания. В тюрьме Иван был образцовым заключенным, благодаря чему его стали выпускать из одиночной камеры и доверять тюремные работы.

Родные и близкие создали в Фейсбуке специальную страницу, где доказывается невиновность украинского иммигранта. В настоящее время данная страница насчитывает 809 фолловера.