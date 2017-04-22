Авария со смертельным исходом в Сазерленде (Небраска). Многодетная семья собирает деньги на оплату счетов. По словам родственников, на экстренные расходы требуется $250 тыс.



В пятницу неподалеку от Сазерленда (Небраска) произошла авария, в которой фургон съехал с дороги и врезался в дерево.

В пятницу, около 11 часов утра 45-летний Николай Горлов из Ванкувера (штат Вашингтон) ехал по автотрассе I-80 неподалеку от развязки в Сазерленде, сообщил Дж. Коннелли, сотрудник Дорожной полиции Небраски.

Предположительно, во время поездки с Горловым случился приступ, из-за которого он не справился с управлением и съехал с дороги.

Горлов был доставлен в госпиталь Great Plains Health, где он скончался в 2:15 дня, передает The North Platte Telegraph.

В фургоне Горлова не было пассажиров, сообщает издание. Куда и с какой целью он ехал, пока не выяснено.

Родные и близкие собирают деньги на похороны с помощью сайта GoFundMe. На экстренные расходы, по словам друзей требуется $250 тыс. На данный момент собрано уже $17 тыс.

Горлов оставил после себя жену и пятеро малолетних детей.