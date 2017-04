Tweet on Twitter

Согласно сайту Zillow, медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Сакраменто на второй квартал 2017 года находится на отметке в $1 175. Год назад она составляла $982, а в 2012 году – $690.

Таким образом, за пять лет стоимость аренды выросла на $485, сообщает телеканал FOX.

В недавнем отчете, опубликованном Национальной коалицией жилья для малоимущих, говорится, что жителю Калифорнии, получающему минимальную зарплату, для аренды однокомнатной квартиры пришлось бы работать 89 часов в неделю.

По словам журналистов телеканала, одно из предлагаемых решений – увеличение объемов строительства для удовлетворения повышенного спроса на жилье.

Две общественных группы, Alliance of Californians for Community Empowerment и Tenants Together, выступают за принятие более конкретных решений. Несколько законодателей штата работают над мерами по стабилизации цен на аренду жилья.

На сайте change.org была опубликована петиция под заголовком Reasonable Rentals in Sacramento («Разумные цены на аренду в Сакраменто»), которая просит городскую администрацию о помощи в разрешении проблемы.