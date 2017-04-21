Федеральный суд в Сиэтле приговорил 32-летнего Романа Селезнева, гражданина России и сына депутата Государственной Думы, к 27 годам заключения. Он получил самый большой срок лишения свободы за историю США за преступления, связанные с компьютерным взломом.

Жюри присяжных в прошлом году признало Селезнева виновным в совершении преступных операций, которые привели к кражам кредитных карточек, что нанесло американским компаниям ущерб в размере 169 млн долларов. Селезнев занимался этими криминальными операциями с октября 2009 по октябрь 2013 года, от его действий пострадали более 500 компаний.

По словам федерального прокурора, Роман Селезнев в течение многих лет был “одним из ведущих мировых поставщиков данных по краденным кредитным картам”. Прокурор сравнил обвиняемого с “боссом мафии в стиле Тони Сопрано”.

Сам осужденный назвал себя политзаключенным и попросил помощи у российского правительства, отмечает телеканал Настоящее время. Из-за Селезнева Россия внесла в список санкций четверых сотрудников Минюста США.

“Никогда еще преступник, занимавшийся компьютерным мошенничеством такого масштаба, не был обнаружен, пойман и признан виновным американским судом присяжных”, – подчеркнула сторона обвинения.

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По данным следствия, 32-летний россиянин взломал тысячи компьютеров, в том числе в ресторанах штата Вашингтон. Селезнева заподозрили в причастности к преступлениям в 2010 году, после того, как Секретная служба США связала взломы в штатах Вашингтон и Айдахо с адресом электронной почты и веб-сайтом, зарегистрированными в России. В 2011 году ему предъявили обвинения по 30 пунктам компьютерного мошенничества.

Дело Селезнева также рассматривают федеральные суды в штатах Невада и Джорджия, передает Голос Америки.