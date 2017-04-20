План по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году разработал Российский институт стратегических исследований. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters, которое, в свою очередь ссылается на трех действующих и четырех бывших чиновников американской администрации.

“Дорожную карту” влияния на выборы в США попросил составить лично президент Владимир Путин, уточнил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки. По информации источников агентства, в РИСИ подготовили два документа.

В июне прошлого года были разработаны рекомендации для Кремля о запуске пропагандистской кампании в социальных сетях и на государственных СМИ с целью склонить американцев избрать президента, который займет более мягкую позицию в отношении России, нежели бывший глава государства Барак Обама.

По словам информагентств, второй документ был подготовлен в октябре. В нем эксперты исходили из вероятной победы Хиллари Клинтон и рекомендовали прекратить пропаганду в поддержку Трампа и перейти к вбросу сведений о фальсификациях на голосовании, чтобы нанести ущерб репутации Клинтон как вероятного будущего президента США.

В то же время хакерские взломы серверов Демократической партии в рекомендациях РИСИ не упоминались, отмечает Reuters.