О ситуации в Украине говорит Дмитрий Понамарчук – радикальный политический журналист, бывший пресс-секретарь лидера одного из самых мощных националистических движений в Украине «Украинского Руха» Вячеслава Чорновола. В интервью “Славянскому Сакраменто” Понамарчук предложил переселить недовольных жителей Донбасса в Калифорнию.



Каковы плоды украинской Революции Достоинства? Что получил украинский народ, совершив, фактически политический переворот ценой более чем сотни жизней молодых соотечественников и избавившись, таким образом, от власти Виктора Януковича?

На эти и другие вопросы в интервью “Славянскому Сакраменто” отвечает инициатор «кассетного скандала» в Украине, бывший руководитель пресс-центра кандидата в президенты Виктора Януковича, а также пресс-секретарь лидера «Украинского Руха» Вячеслава Чорновола.

На смену власти бандитской, которая, как правило, занималась «решением вопросов» среди своих собратьев по ремеслу, народ Украины получил президента известной шоколадной корпорации «Рошен», который, очевидно перепутал страну с гигантской кондитерской фабрикой. Впрочем, пан Порошенко не хочет понять и принять этого даже по прошествии трех лет изнурительной войны, продолжая посредством Украины решать вопросы личного обогащения. Обещания в двухнедельный срок закончить АТО (антитеррористическую операцию), как благородно именуют сегодняшние украинские власти войну на востоке страны, а также отойти от бизнеса, давно остались в прошлом.

Сегодня, утверждает журналист, украинский президент продолжает оставаться собственником военного предприятия в Севастополе, завода речных катеров в Киеве («Ленинская кузня»), а «Рошен» успешно развивается и процветает, как это ни парадоксально, в российском Липецке и даже в сердце ДНР – Донецке, о чем свидетельствуют не единичные сообщения тамошних жителей.

Как отмечает Панамарчук, за время существования новой власти Порошенко обеспечил себе наибольший прирост богатства, что, по словам журналиста, «видно невооруженным глазом». Это бизнес, который строится на крови, и отнюдь не в интересах украинского народа.

Сегодняшняя украинская власть так или иначе проводит политику уничтожения населения собственной страны, о чем свидетельствуют, в частности, аномальные темпы роста тарифов на коммунальные услуги, которые и так до недавнего времени для некоторых слоев населения были неподъемными. Народ доведен до отчаяния, и уже совсем близко состояние, когда может повториться ситуация как с Януковичем в 2014 г., которому дали всего час для сложения полномочий.

В то же время г-н Понамарчук задается вопросом о том, кто вновь возьмет на себя ответственность за страну сегодня? Пока что вряд ли кто-то сможет внушить доверие обманутому обществу и место нового главы державы даже в самых смелых прогнозах остается вакантным.

Каков выход для Украины в теперешней ситуации? Единственным и самым лучшим решением журналист считает развал «империи зла», как он называет Россию. Другого способа выжить для Украины пан Панамарчук сегодня не видит. Для этого, как он считает, есть все основания, учитывая методы ФСБ, которыми были устранены с политической арены России (и не только) Немцов, Ходорковский, Белых. Более того, Украина, в настойчивом стремлении идти путем суверенитета и демократии, представляет собой реальную угрозу целостности России, выступая примером для национальных территориальных округов, которые в недалеком будущем также встанут на путь борьбы за собственные права и независимость. Не сбрасывается со счетов и прессинг России международным сообществом.

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