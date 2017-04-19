Согласно новым данным НАСА, снег в Калифорнии – являющийся одним из главных источников воды для Сан-Франциско и Центральной долины Калифорнии – на данный момент имеет больший объем, чем за последние четыре года вместе взятые.

Фото: НАСА

Первого апреля летающая снежная обсерватория НАСА оценила объем снежного покрова в бассейне Туалэми в 1,2 млн акрофутов (1,5 кубических километров) Такого количества снега хватило бы, чтобы почти 1 600 раз наполнить стадион Роуз-Боул в Пасадине.

Летающая снежная обсерватория НАСА – единственная программа, измеряющая глубину снежного покрова, водяной эквивалент (количество содержащейся в снеге воды) и степень отражения солнечного света во всем бассейне реки с помощью двух научных инструментов, сканирующего лидара и видеоспектрометра, находящихся на борту самолета Beechcraft King Air. Летающая обсерватория проводит наблюдения в Калифорнии, Колорадо, Орегоне, Неваде и Айдахо. Экспериментальный вариант обсерватории совершает полеты в Швейцарских Альпах.

«В этот сезон обильных снегопадов информация, полученная летающей обсерваторией, станет крайне важной для управления водными ресурсами по мере наступления пика таяния снега», – сказал Фрэнк Герке, сотрудник Департамента водных ресурсов Калифорнии, отвечающий за измерения снежного покрова.

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Главный исследователь Лаборатории реактивного движения НАСА Том Пейнтер пояснил: «До появления летающей обсерватории ответственные за водные ресурсы испытывали огромный стресс, рассчитывая потенциальный объем воды, запасенный в снежном покрове. Для принятия решений по управлению водохранилищами в подобные годы с обильным снегопадом приходилось использовать скудную историческую информацию. Теперь с помощью летающей обсерватории мы сможем точно измерять объем снега и отслеживать его изменения в ходе весеннего сезона».

Снежный покров 2017 года в Калифорнии близок к рекордной величине за десятки лет наблюдений с уровня земли. Съемки с воздуха показали, что текущий объем снежного покрова в бассейне Туалэми в 2 раза превышает прошлогодний и в 21 раз – рекордно низкий объем 2015 года.