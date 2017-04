В Джорджии обстреляна Русская православная церковь

Tweet on Twitter

Вывеска перед русской православной церковью Всех Скорбящих Радости в oкруг Форсайт (штат Джорджия) 12 декабря была повреждена несколькими выстрелами. Об этом сообщил настоятель прихода отец Евгений Антонов. Церковь объявила сбор пожертвований на ремонт здания.

Отец Евгений Антонов показал сотруднику Службы шерифа вывеску, в которую выстрелили как минимум дважды. Пули прошли сквозь нее и попали в фасад церкви Joy of All Who Sorrow Russian Orthodox Church, здание которой расположено на Кемпграунд-Роуд. Две пули были найдены перед церковью; также в задней части вывески обнаружилось третье отверстие.

Два пулевых отверстия находились на высоте около 20 футов (6 метров) над землей, поэтому сотрудник Службы шерифа не смог изучить их вблизи. На фотографиях видны пулевые отверстия в вывеске церкви. Сообщается, что впервые прихожане церкви обнаружили их 12 декабря 2016 года, а 11 января 2017 года были найдены новые.

“Наша церковь дважды в течение месяца оказывалась под огнем. Как минимум два раза кто-то стрелял в вывеску церкви и в недавно построенное здание”, – говорится на сайте YouCaring, где верующие просят $5 тыс. на восстановление. На данный момент собрана практически вся сумма – $4 105.

“Полиция была поставлена в известность. Мы надеемся, что они приложат все усилия для поиска преступника или преступников, – в интервью Fortsyth Herald говорит священник Евгений Антонов. –

Также верующие собираются установить две камеры видеонаблюдения.

“Пожалуйста, помогите нам с ремонтом вывески и установкой системы безопасности!” – просят прихожане.