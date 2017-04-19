Хуану Мануэлю Монтесу не предоставили документов, объясняющих причину его высылки в Мексику, передает Голос Америки.

Фото: NILC.org | Twitter

23-летний мужчина, которому была предоставлена защита от депортации в рамках программы по отложенной депортации для детей мигрантов (DACA), обратился в суд с требованием, чтобы федеральное правительство предоставило сведения о причинах его внезапной высылки.

Хуан Мануэль Монтес подал иск в окружной суд Южного округа штата Калифорния во вторник. Ранее сотрудники иммиграционных служб США не предоставили ему документов, в которых объяснялись бы причины его депортации в Мексику.

Родители Монтеса привезли его в США в четырехлетнем возрасте. В феврале нынешнего года власти США депортировали его в Мексику. Хуан Мануэль – первый находящийся под защитой программы DACA мигрант, высланный из страны после прихода в Белый дом администрации Трампа.

Адвокаты Монтеса сообщили, что иммиграционные службы не предоставили требуемых документов даже после того, как его юридический представитель обратился в Пограничную службу США с просьбой выдать документы в соответствии с Законом о свободном доступе к информации.

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«Мы с нетерпением ждем рассмотрения нашего дела в суде, потому что у нашего клиента есть право знать, по каким причинам его выдворили из Соединенных Штатов, когда у него было разрешение на проживание и работу в стране», – сообщила Моника Рамирес Алмадани, адвокат юридической компании Covington & Burling LLP в заявлении, направленном СМИ Национальным центром по иммиграционному законодательству.

Согласно опубликованному документу, по словам Монтеса, он направлялся к стоянке такси в городе Калексико на границе США и Мексики, когда сотрудник пограничной службы подъехал к нему на велосипеде и потребовал предъявить удостоверяющие личность документы.

Монтес ответил, что у него нет с собой документов, так как он оставил бумажник с документами в машине друга.