Житель Сакраменто вынес из магазина парфюмерии на $780

Житель Сакраменто признан виновным в ограблении магазина Target в Дейвисе. 18 апреля 2017 г. окружной прокурор Джефф Рейзиг сообщил, что 17 апреля суд присяжных округа Йоло признал 29-летнего Адама Нерсесяна из Сакраменто виновным в ограблении. Также присяжные установили, что в ходе ограбления был применен нож.

4 апреля 2016 года, около 12:30 дня, Нерсесян зашел в магазин Target, находящийся в Дейвисе, выбрал несколько парфюмерных изделий на общую сумму более $780 и спрятал их в украденном контейнере для льда. На выходе из магазина он пригрозил сотруднику охраны, убежал и сел в ожидавший его автомобиль. Один из прохожих заметил его необычное поведение и сфотографировал машину, уезжающую с парковки на высокой скорости. По фотографиям следователь Департамента полиции Дейвиса нашел владельца автомобиля, проживающего в другом округе.

В беседе с полицейскими водитель сначала отрицал свое присутствие на месте происшествия, но затем признался, что отвозил Нерсесяна в магазин Target. Нерсесян попытался свалить вину на своего кузена, однако когда выяснилось, что у того на лице была хорошо различимая татуировка, которой не оказалось на записях камер видеонаблюдения, присяжные заключили, что ограбление совершил Нерсесян.

Продолжавшийся неделю суд присяжных завершился в пятницу, 14 апреля 2017 года. Присяжные объявили свой вердикт в следующий понедельник. Прокурор Джефф Рейзига поблагодарил Департамент полиции Дейвиса за проведение расследования.

«Тщательное и детальное полицейское расследование ничем не заменить, – сказал он. – Присяжные получили все необходимые доказательства для признания подсудимого виновным».

Судья Дэвид Розенберг, под чьим председательством проходил суд присяжных, вынесет приговор Нерсесяну 26 мая 2017 года. Ему грозит тюремное заключение на срок до 6 лет.