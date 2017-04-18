«Покупай американское, нанимай американцев»: торговые соглашения, государственные закупки, рабочие визы, сообщает Голос Америки.

Фото: The White House

Администрация Трампа заявила, что пришло время более жесткого подхода к выполнению правил о найме на работу некоторых категорий работников в США, а также пересмотреть законы и ввести правило для правительственных ведомств приобретать только произведенную в США продукцию.

Президент США Дональд Трамп подписал указ «Покупайте американские товары/нанимайте американских работников» во вторник в ходе посещения предприятия по производству инструментов в штате Висконсин.

В ходе брифинга для СМИ высокопоставленный представитель администрации заявил, что попустительство при выполнении требований и большое количество юридических лазеек приводят к тому, что американские компании и работники остаются без рабочих мест. Это негативно сказывается на экономике США, сказал представитель администрации.

Трамп подписал указ, несмотря на то, что до прихода в Белый дом он построил глобальную бизнес-империю, регулярно прибегая к услугам зарубежных производителей. Например, вещи под брэндом «Трамп», включая галстуки, костюмы, рубашки, мебель, постельное белье, водку, товары для дома и аксессуары для его люксовых гостиниц, были произведены за пределами США. В то же время некоторые товары его брэнда были созданы в Америке.

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Предлагаемая Трампом продукция была произведена в 12 странах мира, включая Китай, Мексику, Индию, Германию.

Став президентом, Трамп не отказался от собственности и бизнес-активов, несмотря на жалобы экспертов по этике, которые заявляют, что президент должен избавиться от активов во избежание потенциального конфликта интересов.

Трамп передал руководство своей бизнес-империей двум старшим сыновьям, Эрику и Дональду Трампу-младшему. Президент утверждает, что не обсуждает с ними вопросы ведения бизнеса.

Указ, который подписал Дональд Трамп, обязывает правительственные ведомства пересмотреть существующую практику приобретения продукции и вводит требование для глав ведомств делать исключения в соответствии с правилом «покупайте американские товары».

Как заявляют официальные лица, в рамках указа пересматриваются правила приобретения продукции правительственными ведомствами в рамках существующих международных соглашений. Это будет сделано с целью обеспечить американским компаниям возможность продавать свою продукцию правительствам стран-торговых партнеров США на таких же условиях, которые существуют для иностранных компаний в США.