Северная Корея показала видео ракетного удара по США

Трансляция записи сопровождалась пением военного хора Северной Кореи. Во время торжеств в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в Пхеньяне был продемонстрирован видеоролик удара по территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что Ким Ир Сена является дедом нынешнего лидера КНДР. Видео показано на одном из концертов, прославляющем военную мощь государства.

На видео четко видно как под аккомпанимент хора бомба падает на один из городов США и взрывается. Затем были показаны американский и северокорейские флаги поочередно.

Между тем, вице-президент Майк Пенс во вторник заверил Японию в твердом намерении США обуздать ядерные и ракетные амбиции Северной Кореи, предупредив, что американские удары в Сирии и Афганистане продемонстрировали решимость Вашингтона.

Как подчеркнул Пенс, США «не смирятся до тех, пор, пока не достигнут цели – ядерного разоружения Корейского полуострова». Он отметил, что рассматриваются все варианты достижения этой цели.

Вместе с тем вице-президент США объявил о готовности США искать «мирное решение» проблемы северокорейских ядерных вооружений» .

Пенс прибыл в Токио из Южной Кореи. Северная Корея регулярно угрожает уничтожить Японию, Южную Корею и США.

«Эра стратегического терпения завершилась, и, хотя рассматриваются все варианты, президент Дональд Трамп намерен тесно сотрудничать с Японией и Южной Кореей, со всеми нашими союзниками в регионе и с Китаем для достижения мирного решения проблемы и денуклеаризации Корейского полуострова», – заявил Пенс, выступая в Токио перед обедом с премьер-министром Синдзо Абэ.

«Мы с вами на 100 процентов», – заявил Пенс, обращаясь к Абэ.

Вице-президент США и японский премьер согласились, что им нужно убедить Китай сыграть более важную роль в контактах с Северной Кореей, заявил представитель японского правительства.

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Между тем в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома дал понять, что немного терпения в отношении Пхеньяна в американской столице еще осталось.

«Думаю, мы продолжим работу, в частности с Китаем, чтобы найти возможности для движения вперед», – заявил пресс-секретарь Шон Спайсер на брифинге в понедельник, когда его спросили по поводу ремарки вице-президента.

Спайсер охарактеризовал «эру стратегического терпения», как политику администрации Барака Обамы, которая, «фактически, заключалась в том, чтобы сидеть и ждать», что не является благоразумным для США. Однако после недавних переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина нынешняя администрация дает Пекину время, чтобы он воспользовался своим экономически и политическим влиянием на Пхеньян.

Выступая перед журналистами у Корейской демилитаризованной зоны, вице-президент Пенс сказал: «Президент Трамп ясно дал понять, что терпение США и наших союзников в этом регионе истекло и мы хотим увидеть перемены. Мы хотим, чтобы Северная Корея сошла с безрассудного пути создания ядерного оружия. Кроме того, ее постоянное применение и испытания баллистических ракет неприемлемы».

Заявления Пенса прозвучали через день после того, как Северная Корея произвела неудачных запуск ракеты со своей базы подводных лодок в Синпхо.