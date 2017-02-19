Округ Сакраменто предупреждает об очередной буре в регионе

Администрация округа Сакраменто опубликовала предупреждение о предстоящей буре в регионе. Как ожидается, предупреждение будет действовать до вечера понедельника. Шторм затронет как округ Сакраменто, так и близлежащие города.

По словам властей, надвигающийся шторм грозит проливными дождями, наводнениями, оползнями и ураганным ветром. До вечера понедельника во всем регионе будет действовать штормовое предупреждение. Наибольшая интенсивность ветра ожидается в понедельник с полудня до полуночи. В понедельник вечером в Сакраменто и окружных городах возможны сильные порывы ветра.

Шторм может вызвать наводнения, падение деревьев и повреждение линий электропередачи, что приведет к изолированным случаям перебоев электроснабжения.

Также существует повышенная угроза оползней, селей и повреждения автомагистралей. Жителей долины Сакраменто просят быть в любой момент готовыми к эвакуации.

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Ранее сообщалось о небольшом северокалифорнийском городе Маквелл, который практически польностью ушел под воду из-за наводнения. Там было эвакуировано несколько сотен человек. Также из-за воды было блокировано движение на автотрассах Highway 99 и Interstate. Буря прошла по Северной, Центральной и Южной Кал