Плотина Оровилл: специалисты из России готовы помочь Соединенным Штатам в кризисе с Оровиллской дамбой в Калифорнии, которой грозит разрушение, сообщил в понедельник изданию «Спутник» Илья Разбаш, глава информационно-аналитического центра развития водной промышленности при Министерстве природных ресурсов и экологии России.

«В случае необходимости российские эксперты смогут оказать помощь нашим американским коллегам. К примеру, мы предоставляли подобные консультации некоторым странам Юго-Восточной Азии и Африки», – сказал Разбаш.

Напомним, что плотина Оровилл находится в состоянии ремонта после угрозы обрушения, возникшей на прошлой неделе после очередной волны ливневых дождей в Северной Калифорнии.

Как сообщил “Славянскому Сакраменто” конгрессмен от 3-го калифорнийского избиретельного округа, Джон Гараменди столице штата не стоит слишком опасаться прорыва дамбы.

СПЕЦРЕПОРТАЖ: Что происходит на дамбе Оровилл в Северной Калифорнии?

Во-первых, пока накопившаяся в искусственном резервуаре вода дойдет до нас, она значительно потеряет силу. Во-вторых, система ирригации и каналов штата в состоянии поглотить такое количество влаги.

Напомним, что на днях Департамент водных ресурсов Калифорнии опубликовал свежие фотографии ремонта проблемной плотины озера Оровилл