Продолжается ремонт водосброса Оровиллской дамбы

Озеро Оровилль превратилось в гигантскую стройку. Департамент водных ресурсов Калифорнии продолжает диагностику и ремонт дополнительного водосброса Оровиллской дамбы. Более 125 бригад строителей работают круглосуточно, с помощью вертолетов и тяжелой техники заделывая поврежденный водосброс. За час расходуется 1 200 тонн строительных материалов.



Департамент водных ресурсов Калифорнии продолжает диагностику и ремонт дополнительного водосброса Оровиллской дамбы.

Рабочие осматривают реку, где операторы тяжелого оборудования прорывают каналы для доступа к воде, чтобы расчистить слой отложений у основания водосброса.



Операторы тяжелой техники прорывают каналы для доступа к реке, чтобы расчистить слой отложений у основания водосброса.

Когда вертолет уносит очередной мешок с камнями, рабочие тут же готовят следующий.

На вершине дамбы длинная вереница бетономешалок по очереди сбрасывает свой груз.

Один из рабочих идет по дороге, поврежденной переливом воды через аварийный водосброс.

Уровень воды спал, обнажая деревья и дно аварийного водосброса.

Наблюдатели на лодке осматривают участок реки между водосбросом и электростанцией, где скопился мусор и осадок.

Вертолет перевозит строительные материалы через озеро Оровилл к основанию аварийного водосброса.

Вертолет подлетает, чтобы подобрать следующий из множества мешков с камнями, ожидающих укладки в основание аварийного водосброса.

Вертолет перевозит строительные материалы к основанию аварийного водосброса озера Оровилль.

Уровень воды в озере спал, оставив мусор на лодочных причалах рядом с аварийным водосбросом.

Рабочий указывает пилоту вертолета место на аварийном водосбросе, куда нужно поместить мешок с камнями.

Вода продолжает сливаться по водосбросу Оровиллской дамбы, пока сотрудники Департамента водных ресурсов ремонтируют повреждения аварийного водосброса.

Специалисты начали постепенно снижать поток сбрасываемой воды с 80 000 до 70 000 кубических футов в секунду, чтобы облегчить удаление мусора из отводного резервуара рядом с водосбросом.



В водохранилище остается достаточно места для приема поступающей воды, и его уровень продолжит снижаться.



Фото: California Department of Water Resources