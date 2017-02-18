Продолжается ремонт водосброса Оровиллской дамбы

Озеро Оровилль превратилось в гигантскую стройку. Департамент водных ресурсов Калифорнии продолжает диагностику и ремонт дополнительного водосброса Оровиллской дамбы. Более 125 бригад строителей работают круглосуточно, с помощью вертолетов и тяжелой техники заделывая поврежденный водосброс. За час расходуется 1 200 тонн строительных материалов.

Департамент водных ресурсов Калифорнии продолжает диагностику и ремонт дополнительного водосброса Оровиллской дамбы.

Рабочие осматривают реку, где операторы тяжелого оборудования прорывают каналы для доступа к воде, чтобы расчистить слой отложений у основания водосброса.

озеро оровилл
Операторы тяжелой техники прорывают каналы для доступа к реке, чтобы расчистить слой отложений у основания водосброса.

озеро Оровилль

Когда вертолет уносит очередной мешок с камнями, рабочие тут же готовят следующий.

озеро оровилл

На вершине дамбы длинная вереница бетономешалок по очереди сбрасывает свой груз.

озеро оровилл

Один из рабочих идет по дороге, поврежденной переливом воды через аварийный водосброс.

озеро оровилл

Уровень воды спал, обнажая деревья и дно аварийного водосброса.

пересохшее озеро оровилл

Наблюдатели на лодке осматривают участок реки между водосбросом и электростанцией, где скопился мусор и осадок.

озеро оровилл

Вертолет перевозит строительные материалы через озеро Оровилл к основанию аварийного водосброса.

озеро оровилл

Вертолет подлетает, чтобы подобрать следующий из множества мешков с камнями, ожидающих укладки в основание аварийного водосброса.

Озеро Оровилл

Вертолет перевозит строительные материалы к основанию аварийного водосброса озера Оровилль.

oroville lake dam

Уровень воды в озере спал, оставив мусор на лодочных причалах рядом с аварийным водосбросом.

California Department of Water Resources

Рабочий указывает пилоту вертолета место на аварийном водосбросе, куда нужно поместить мешок с камнями.

озеро оровилл

Вода продолжает сливаться по водосбросу Оровиллской дамбы, пока сотрудники Департамента водных ресурсов ремонтируют повреждения аварийного водосброса.

озеро оровилл

Специалисты начали постепенно снижать поток сбрасываемой воды с 80 000 до 70 000 кубических футов в секунду, чтобы облегчить удаление мусора из отводного резервуара рядом с водосбросом.

озеро оровилль
В водохранилище остается достаточно места для приема поступающей воды, и его уровень продолжит снижаться.

озеро Оровилл


Фото: California Department of Water Resources

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