Согласно черновику меморандума, полученному корреспондентами Ассошиэйтед Пресс, администрация Трампа рассматривает возможность мобилизации до 100 000 солдат Национальной гвардии для ареста нелегалов в США, включая миллионы тех, кто живет вдали от мексиканской границы.

Пресс-служба Белого дома отрицает эту информацию, но более подробных комментариев не последовало.

Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал сообщение Ассошиэйтед Пресс «взятым с потолка» и «безответственным». «У нас нет никаких намерений использовать Национальную гвардию для ареста нелегальных иммигрантов», – сказал он.

Согласно сообщению Ассошиэйтед Пресс, 11-страничный документ говорит о беспрецедентной милитаризации соблюдения иммиграционных законов в таких удаленных от границы местах как Портленд (Орегон) и Новый Орлеан (Луизиана).

В документе упоминаются четыре штата, граничащих с Мексикой – Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас, а также семь соседних штатов – Орегон, Невада, Юта, Колорадо, Оклахома, Арканзас и Луизиана.

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Согласно меморандуму, подписанному четырехзвездочным генералом морской пехоты в отставке Джоном Келли, главой Министерства внутренней безопасности, губернаторы этих 11 штатов будут принимать решение об участии в акции войск Национальной гвардии их штата.