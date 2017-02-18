Наводнение в Максвелле, облако-воронка в районе Николауса. Как сообщила Служба шерифа округа Колуза, в городах Максвелл и Уильямс объявлена добровольная эвакуация. Автотрассы Highway 99 и Interstate 5 закрыты.



Фото: Hector Iniguez

Как сообщает Служба шерифа, многие улицы в северо-западной и юго-восточной частях Максвелла, находящегося на расстоянии 70 миль на север от столицы, затоплены водой.

Двести жителей округа уже эвакуировались, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Калифорнии.

Местные ручьи и каналы переполнились водой в результате непрекращающегося уже сутки дождя. Для тех, кто решил обезопасить себя от угрозы наводнения, объявлена добровольная эвакуация.

Автотрасса Highway 99 закрыта от Гленн-Каунти-Лайн до Уильямса.

Метеорологи предупреждают об очередном интенсивном дожде, который начнется в воскресенье и продолжится до вечера понедельника.

В субботу днем у города Николаус (округ Саттер) было замечено воронкообразное облако.

Издание The Modesto Bee сообщает, что в округе Станислаус несколько дорог было закрыто из-за наводнения.

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Движение на многих дорогах Северной Калифорнии в субботу было нарушено из-за оползней, наводнений и грязи.

Департамент транспорта штата закрыл две полосы автотрассы Interstate 5 в Максвелле – одну полосу южного направления и одну северного. На 40-мильном участке шоссе от Арбакла до Делевана отмечаются пробки.

В округе Йоло в 5 часов вечера в субботу из-за слоя грязи будет закрыта Саут-Ривер-Роуд от границы Вест-Сакраменто до моста Фрипорт-Бридж. Движение по дороге будет разрешено только для проживающих вдоль нее.

Москито-Роуд у моста Москито-Бридж к северо-востоку от Плейсервилла в округе Эльдорадо закрыта для движения машин и пешеходов из-за большой ямы, сообщает местное отделение Дорожной полиции Калифорнии.

В Грасс-Вэлли и других районах у подножия гор западной Сьерра-Невады с вечера воскресенья по вторник ожидается дождь в количестве от 5 до 7,5 дюймов (130-190 мм), что увеличит вероятность оползней и наводнений. На перевале Доннер-Пасс выпадет около 18 дюймов (45 см) снега.