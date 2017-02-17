Дождливая погода в Калифорнии продолжает изводить жителей штата. До вторника по региону пройдут несколько штормовых систем; пик непогоды ожидается в понедельник и вторник. Недавние штормы оставили регион в уязвимом положении, поэтому дожди могут оказать повышенный эффект.

Уровень снежной линии в эти выходные и в начале следующей недели опустится ниже перевалов, что создаст опасные дорожные условия и скорее всего приведет к задержкам и обязательному применению цепей противоскольжения. Ветреная погода сегодня ожидается к югу от Сакраменто, а в понедельник и вторник она распространится по всему региону.

Такого количества осадков за год в Сакраменто не было больше чем столетие, утверждает издание Sacramento Bee, сотрудники которого проанализировали федеральные метеорологические данные.

По информации Национального центра климатических данных, с 1 октября по 10 февраля в Сакраменто выпало около 23,5 дюймов (600 мм) дождя. Это вдвое выше среднего количества за этот период гидрологического года.

Гидрологический год в Калифорнии начинается 1 октября. Самыми влажными в истории Сакраменто были 1982-83 годы, когда за гидрологический год выпало около 37 дюймов (940 мм) осадков (среднее значение составляет около 20 дюймов / 510 мм).

Пока что Сакраменто значительно опережает рекорд 1982-83 годов, подчеркивает издание.

Всего три года назад город пережил самый сухой год в своей истории. В 2013-14 годах за этот период выпало всего 4,4 дюйма (110 мм) осадков, что на 80% ниже количества за текущий год.

Отмечается, что федеральное правительство собирает данные об осадках в Сакраменто на протяжении более 100 лет.

Как передают калифорнийские СМИ, уже 4 человек погибли во время прокатившегося по штату шторма.

Между тем, администрация округа Сакраменто призвала жителей быть готовым к очередному шторму.

“На округ Сакраменто обрушилась еще одна серия штормов, которые могут вызвать локальные наводнения в окрестностях ручьев и рек. По прогнозам метеорологов, дождливая погода продержится все выходные, а в понедельник в регион придет мощная штормовая система”, – говорится в специальном обращении к гражданам, опубликованном в Фейсбуке.

По словам властей, из-за сильного ветра и промокшей почвы возможно падение деревьев, заборов и линий электропередачи.

“Уберите в надежное место оставленную снаружи мебель и баллоны с газом, проверьте растущие рядом с домами деревья и изучите правила безопасности, включая меры предосторожности в грозу и при падении электрических проводов. Также при необходимости перечитайте рекомендации для пациентов, пользующихся специальным медицинским оборудованием”, – советует округ.

Тем, чей дом оказался в зоне наводнения, следует проконсультироваться со своей страховой компанией о компенсации убытков. Возвращаясь в подвергшийся потопу дом, нужно соблюдать меры предосторожности, говорится в обращении.