Дождливая погода в Калифорнии продолжает мучать жителей штата. До вторника по региону пройдут несколько штормовых систем; пик непогоды ожидается в понедельник и вторник. Недавние штормы оставили регион в уязвимом положении, поэтому дожди могут оказать повышенный эффект.

Уровень снежной линии в эти выходные и в начале следующей недели опустится ниже перевалов, что создаст опасные дорожные условия и скорее всего приведет к задержкам и обязательному применению цепей противоскольжения. Ветреная погода сегодня ожидается к югу от Сакраменто, а в понедельник и вторник она распространится по всему региону.

Такого количества осадков за год в Сакраменто не было больше чем столетие, утверждает издание Sacramento Bee, сотрудники которого проанализировали федеральные метеорологические данные.

По информации Национального центра климатических данных, с 1 октября по 10 февраля в Сакраменто выпало около 23,5 дюймов (600 мм) дождя. Это вдвое выше среднего количества за этот период гидрологического года.

Гидрологический год в Калифорнии начинается 1 октября. Самыми влажными в истории Сакраменто были 1982-83 годы, когда за гидрологический год выпало около 37 дюймов (940 мм) осадков (среднее значение составляет около 20 дюймов / 510 мм).

Пока что Сакраменто значительно опережает рекорд 1982-83 годов.

Всего три года назад город пережил самый сухой год в своей истории. В 2013-14 годах за этот период выпало всего 4,4 дюйма (110 мм) осадков, что на 80% ниже количества за текущий год.

Отмечается, что федеральное правительство собирает данные об осадках в Сакраменто на протяжении более 100 лет.

Как передают калифорнийские СМИ, уже 4 человек погибли во время прокатившегося по штату шторма.