В Сакраменто призвали провести “рейды по русским, которые занимаются незаконной торговлей людьми”, а в Норт-Лейк-Тахо неизвестные распространяют ложные слухи о полицейских облавах на нелегальных иммигрантов. Местная полиция выступила с разоблачением.

“Если ICE охотится за преступниками, которые являются, как их называют, недокументированными, им надо приехать в Сакраменто и Фолсом. И провести рейд по всем этим русским и восточным европейцам, которые занимаются незаконной торговлей людьми. Они опасны для общества, но против них не проводят рейды, потому что они белые??” – написала некая Салани Консепшин в Фейсбуке.

Правда особого одобрения от своих фолловеров автор призыва изгонять из страны россиян не получила.

Между тем, отделение Службы шерифа округа Плейсер в Норт-Лейк-Тахо получает множество телефонных звонков от родителей и обеспокоенных граждан по поводу распространяемого в социальных сетях слуха о том, что агенты Иммиграционной полиции устраивают облавы на автобусных остановках в районе Кингс-Бич.

“Мы считаем, что эти публикации искажают факты и распространяют дезинформацию. Нам неизвестно о подобных операциях, к нам не поступало никаких данных о них, и мы полагаем, что эти слухи ложны”, – заявил представитель местной полиции.

Перед репостом в социальных сетях информации, истинность которой находится под сомнением, следует убедиться в надежности ее источников, отмечают правоохранители.

По теме: Город Сакраменто останется «убежищем», несмотря на угрозы Трампа

Похожие слухи также распространяют некоторые жители Портленда, однако полиция уверяет, что информация о рейдах – фальшивка.

Ранее шериф Сакраменто Скотт Джонс заявил, что несмотря на то, что его отдел делится информацией с иммиграционными службами, облав на нелегалов в столице Калифорнии не планируется.