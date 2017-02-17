Президент собирается подписать новый указ взамен приостановленного судом, передает Русская служба Голоса Америки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что издаст новый указ вместо вызвавшего критику запрета на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран.

Как заявил Трамп в четверг на пресс-конференции в Белом доме, новый указ, который планируется подготовить к следующей неделе, будет учитывать опасения, выраженные судьями апелляционного суда, которые приостановили действие первого распоряжения.

«Новый указ будет в значительной степени подогнан под то, что я считаю очень плохим решением, – сказал Трамп. – У нас был плохой суд».

Никаких подробностей о новом указе Трамп не сообщил.

Эксперты по правовым вопросам считают, что у новой директивы будет больше шансов выдержать судебные атаки, если она будет распространяться на некоторые немусульманские страны и при этом не затронет иммигрантов, проживающих в США без гражданства, но на законных основаниях.

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Апелляционный суд 9 округа в четверг вечером приостановил разбирательства по делу о президентском указе, но не уточнил, будет ли в конечном итоге отменено предыдущее постановление.