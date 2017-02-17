В Центральной Калифорнии ожидается наводнение

Наводнение в Калифорнии, в частности в ее центральной части, стало реальностью. Уровень воды в реке Сан-Хоакин во вторник достиг отметки «наводнение» и может дойти до отметки «опасность» к концу недели. Надвигающиеся дожди и ветер станут серьезным испытанием для защитных дамб. Это значит, что такие города как Фресно, Модесто и Стоктон подвергнутся опасности наводнения.



Отметка «наводнение» находится на три фута (1 м) ниже края дамб, а отметка «опасность» – на два фута (60 см) ниже края.

В некоторых районах округа Сан-Хоакин стоянки для мобильных домов, защищаемые дамбами, пришлось эвакуировать из-за подъема уровня воды.

Директор Службы по чрезвычайным ситуациям округа Майк Кокрелл пояснил, что по мере повышения уровня реки Сан-Хоакин растет нагрузка на дамбы.

«В прошлом река уже достигала такого уровня, но проблема в том, что в последний раз дамбы испытывались подобным потоком воды в 2011 году», – говорит Кокрелл.

По его словам, опасным фактором является порывистый ветер, ожидающийся в начале следующей недели.

«Ветер поднимает воду вверх по дамбе и постепенно разрушает ее», – в эфире радио Capital Radio говорит Кокрелл.

Он добавил, что при текущем состоянии водосбросов уровень воды скорее всего не упадет, а будет продолжать расти.

Власти Центральной Калифорнии предупредили местных жителей о мощном шторме, надвигающемся со стороны Тихого океана. По сообщениям метеорологов, этот шторм может стать сильнейшим за несколько последних десятилей.

Многочисленные рейсы были задержаны или отменены в аэропортах штата.

Эпицентр бури находится в Южной Калифорнии, однако непогода стремительно распространяется на север, в долину Сан-Хоакин и доходит вплоть до Сакраменто и Сан-Франциско.