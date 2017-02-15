Русские хакеры использовали личные данные студентов колледжей Сакраменто. Хакер под именем «Non 202» стал известен от Москвы до Сакраменто, сообщает федеральная прокуратура в Северной Калифорнии. Группе виртуальных преступников в лице Русланa Кирилюка и Руслана Ахмерова из Лос-Анджелеса и Александра Маслова из Сакраменто помогала группа российских студенток.

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто” из здания Федерального суда, в столице Калифорнии состоялся суд присяжных по делу “русских хакеров” – Русланa Кирилюка и Руслана Ахмерова из Лос-Анджелеса и Александра Маслова из Сакраменто.

К лету 2014 года на его счету был взлом 119 000 учетных записей клиентов American Express, благодаря чему он и его партнеры получили от 300 000 до 400 000 долларов в мошеннической схеме с фиктивными компаниями, созданными под украденными именами студентов из Сакраменто.

Согласно пресс-релизу ФБР, хакеры оперировали по видом легитимных компаний типа:24 Quick Stop, Best Box, Chevran, Marshall Store, Stop Shop Market, Walt Mart и Whole Store. В некоторых случаях, чтобы создать видимость законного бизнеса, фиктивные фирмы имели действующие сайты и адрес электронной почты. Некоторые из этих фиктивных предприятий были зарегистрированы под именем ничего не подозревающих жертв; например, обвиняемые получали украденные или незаконно присвоенные копии студенческих транскриптов из средних школ Сакраменто и с их помощью использовали данные студентов, чтобы создать фиктивные предприятия.

Всего, по словам федеральных прокуроров, похитители личных данных ограбили своих жертв на 1 миллион долларов, сотрудничая с тремя подозреваемыми из Сакраменто и Лос-Анджелеса, которые оставили себе 600-700 тысяч, а остальное перевели в Москву.

Эти деньги были оплатой услуг самого хакера и его пособников, включая трех российских женщин, которые въехали в США по студенческим визам и открыли там банковские счета для приема денег от фиктивных компаний.

Окружному суду присяжных в Сакраменто потребовался всего день, чтобы объявить одного из участников операции, 37-летнего Михрана Мелконяна, виновным в 26 случаях банковского и почтового мошенничества.

Адвокат Мелконяна утверждал, что его клиент не был важным игроком. Настоящими злодеями, по словам федерального защитника Мэттью Бокмона, были двое других россиян: Руслан Кирилюк и Александр Маслов. Кирилюк, который вышел под залог, заплатив $25 000, должен был предстать перед судом вместе с Мелконяном, однако 7 февраля, в день заседания, он исчез.

Прокуроры сообщили, что не могут дать комментариев о возможном местонахождении Кирилюка.

Несмотря на то, что подсудимые планировали украсть около $3.5 млн., им удалось заполучить лишь $1 млн. Об этом говорится в деле суда, попавшем в редакцию “Славянского Сакраменто”.

Тем временем, согласно документам суда, дело Маслова было отделено от дел остальных обвиняемых, а сам он сейчас проходит психиатрическую экспертизу.

В процессе также участвовал четвертый подзащитный, Руслан Ахмеров, но он заключил сделку с правосудием в обмен на признание. Вынесение приговора Ахмерову назначено на 4 марта.

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В документе от 7 февраля федеральные обвинители указали, что Кирилюк «приобрел более 200 украденных из Объединенного школьного округа Сан-Хуана табелей», содержащих «имена, номера соцстрахования и другую информацию». Подозреваемые использовали украденные имена для создания 71 фиктивной компании.

По словам прокуроров, неясно, как именно Кирилюк получил личные данные студентов.

Затем «вместе с соучастниками в России подзащитные получили данные со 119 000 кредитных карт. Участники сговора снимали с карт деньги под видом сделок с фиктивными компаниями».

Преступная схема осуществлялась с 2011 по 2014 годы, пока правоохранительные органы не получили ордера на арест Ахмерова и Мелконяна в марте 2014 года. Согласно показаниям следователей, в доме Ахмерова было обнаружено более 196 000 долларов наличными.

Помощник федерального прокурора Мэттью Елович в заключительном слове сказал, что Мелконяну и его партнерам «приходилось бежать на шаг вперед American Express и ФБР». Они закрывали фиктивные компании после нескольких транзакций и тут же открывали новые.

Хотя в отчетах федеральных агентов фигурирует сумма в 1 миллион, Елович упомянул, что в ходе преступной операции с карт было снято 3,5 миллиона долларов.

Лучшей имеющейся у обвинения уликой, по словам Еловича, стали сделанные камерой банкомата фотографии Мелконяна, снимающего деньги со счетов, открытых тремя российскими студентками, приехавшими по визам J-1.

Одна из них, Дарья Пучкова, возможно, была подругой Мелконяна. Она и еще две девушки, Евгения Романова и Ангелина Кикот, проживали в квартирах в Сакраменто. Согласно информации правительственных агенств, все трое приехали в Соединенные Штаты в мае 2012 года и покинули страну в октябре того же года.

В некоторых случаях, Мелконян направлял иностранных студентов, посещающие Соединенные Штаты на условиях студенческих виз J-1 местные банки для открытия счетов.

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О хакере под именем «Non 202» суд узнал из показаний Ахмерова 8 февраля. По словам Ахмерова, хакера ввел в дело Кирилюк, и «российские партнеры» регулярно общались через Jabber.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, хакер брал в качестве оплаты от 30 до 40% полученных денег, которые отправлялись ему с помощью банковских переводов и предоплаченных кредитных карт Green Dot. Часть денег пересылалась по почте между страницами журналов.

Анонимный платный информант подтвердила, что она доставляла для Мелконяна посылки из почтового отделения с полученными в ходе операции деньгами. По словам Еловича, это свидетельствует о том, что подзащитный пытался «скрыть свою причастность к заработанным мошенническим путем деньгам».

Адвокат защиты Бокмон в своем выступлении пытался принизить степень участия Мелконяна. Его клиент, по словам Бокмона, был всего лишь водителем, а управлялся преступный сговор из России.

Бокмон заявил, что аргументы обвинения опасно полагаются на свидетельства Ахмерова и платного информанта.

«Один из них пытается избежать тюрьмы, а другой заплатили деньги», – цитирует адвоката защиты The Sacramento Bee. Настоящими преступниками, по его словам, являются Маслов и Кирилюк.

«Они здесь не присутствуют, – сказал Бокмон, – и это несправедливо».