Напомним, как развивались события двухдневной давности на севере Золотого штата. В воскресенье вечером представители Департамента водных ресурсов Калифорнии предупредили жителей низинных районов округа Бьютт о возможном затоплении окрестностей и объявили всеобщую эвакуацию местного населения. К ночи с воскресенья на понедельник главные транспортные артерии региона были переполнены бегущими от предполагаемой катастрофы калифорнийцами. Дамба Оровилл в опасности.



Сразу несколько городов Северной Калифорнии оказались под угрозой катастрофического затопления – это сам город Оровилль, где и располагается дамба, а также все мало-мальски значимые города вниз по течению реки Фезер, которая пополняется за счет спуска воды с плотины.

Уже в понедельник утром я направился к дамбе, чтобы наблюдать за происходящим собствеными глазами, и вот что я там увидел.

Выехав рано утром из Сакраменто, в северном направлении я обнаружил непривычно пустынные шоссе, а в сторону юга спешили машины с прицепами, гружеными домашним скарбом. Вскоре я начал замечать большое количество грузовиков с прицепами, на которых перевозился различный строительный материал: щебень, камни, песок. Иногда по пути на дамбу я обгонял машины-бетономешалки, спешившие, как выяснилось позже, на укрепление водораздела. За мной гуськом, со скоростью 50 миль в час, тянулись вереницы желтых школьных автобусов спешащих вывезти оставшихся в опасной зоне граждан.

По мере приближения к зоне предполагаемого бедствия во мне укреплялось устойчивое чувство, что сюда стягивается огромное количество сил и ресурсов со всей Америки. Иногда даже встречались бронированные автомобили Национальной гвардии Калифорнии и военная техника армии США.





















Как мне сказали позже, усиленная охрана региона дамбы и окрестных городов нужна была для того, чтобы, во-первых, обеспечить мирную эвакуацию жителей, а во-вторых, сохранить оставшееся без присмотра имущество от грабежей и пожаров.

Калифорнийская зона отчуждения

Сразу после Мэрисвилля (50 миль к северу от Сакраменто) передо мной возник пост дорожной полиции Калифорнии – всю ночь сюда стягивались отряды правоохранительных органов со всего штата. Были также представители полиции Сакраменто, Плейсера и других городов и округов.

Пройдя контрольно-пропускной пункт, через который въезд осуществлялся только по специльным пропускам, я попал в своего рода зону отчуждения, которая на утро понедельника была практически пустой. Кое-где на отдельных фермах еще мелькали фургоны для перевозки скота. Заметно усилилось движение строительной техники и машин служб поддержки – отовсюду стягивалась тяжелая техника и полиция.

Первый город – Мэрисвилль, который находится на расстоянии 40 миль от Сакраменто, был практически пуст. Ни одно из местных предприятий не работало: магазины, кафе, офисы и даже заправки – все выглядело вымершим. Работающие светофоры и пустые улицы наводили некое мистическое чувство. Следует отметить, что несмотря на сильную критику, власти сыграли на опережение и эвакуировали почти 200 000 человек, разместив их в близлежащих городах, которые находятся вне опасности.

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