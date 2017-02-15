Северная Калифорния ожидает очередную порцию обильных осадков, которые придут в регион с холодным фронтом. Как ожидается, дожди пройдут вместе с сильным ветром в среду вечером, и буря может продолжиться вплоть до утра четверга.

Надвигающийся шторм, как ожидается, принесет дополнительные осадки и значительно пополнит резервуары с водой. “Славянский Сакраменто” публикует советы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях по выживанию в непогоде и во время наводнениях.

    • Не проходите и не проезжайте по затопленным участкам.
    • 15 сантиметров текущей воды могут сбить с ног, 60 сантиметров воды могут смыть машину.
    • При опасности внезапного наводнения найдите безопасное место на возвышенности. Внезапные наводнения – самая частая причина гибели от непогоды.
    • Если машина окружена стоячей водой, покиньте ее и переберитесь на возвышенность. Если машина окружена текущей водой, оставайтесь внутри.
    • Во время сильного дождя не паркуйте машину и не разбивайте лагерь у ручьев и рек. Они могут моментально и неожиданно выйти из берегов.
    • Включите радио или телевизор для получения предупреждений и информации о погоде.
    • Изучите карту местности. Вам может потребоваться быстро переместиться пешком в безопасное место.
    • Приготовьте походный набор, включающий фонарь, батарейки, наличные деньги и аптечку.
    • Внесите в дом стоящую снаружи мебель, при возможности перенесите ценные вещи на верхние этажи. Это поможет спасти их от потопа.
    • Отключите электроприборы и не прикасайтесь к электрическому оборудованию, если у вас мокрые руки или вы стоите в воде.
    • Если есть такие указания, отключите газ и электричество с помощью главного крана или рубильника. Это поможет предотвратить пожар или взрыв.
    • Немедленно найдите безопасное место на возвышенности и оставайтесь там.
Что происходит на дамбе Оровилл в Северной Калифорнии?

ЧП: что происходит на дамбе Оровилл в Северной Калифорнии?

  • Эвакуируйтесь, если была объявлена эвакуация.
  • Возвращайтесь в дом только после того, как власти объявят это безопасным.
  • Берегитесь принесенного водой мусора и поврежденных дорог и троп.
  • Избегайте стоячей воды, существует опасность поражения током из упавшего провода или поврежденного подземного кабеля.
  • Сфотографируйте нанесенный потопом ущерб для страховой компании.
  • Знайте об опасностях наводнения.
  • Составьте план действий.
  • Подумайте о приобретении страховки от наводнения.
  • Ознакомьтесь с местными планами действий в чрезвычайных ситуациях. Узнайте, как добраться до возвышенности, верхнего этажа здания или места эвакуации.
  • Держите включенными телефон, телевизор или радио для получения сводок погоды, рекомендаций или приказов об эвакуации.

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