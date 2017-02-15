Северная Калифорния ожидает очередную порцию обильных осадков, которые придут в регион с холодным фронтом. Как ожидается, дожди пройдут вместе с сильным ветром в среду вечером, и буря может продолжиться вплоть до утра четверга.

Надвигающийся шторм, как ожидается, принесет дополнительные осадки и значительно пополнит резервуары с водой. “Славянский Сакраменто” публикует советы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях по выживанию в непогоде и во время наводнениях.



Не проходите и не проезжайте по затопленным участкам.



15 сантиметров текущей воды могут сбить с ног, 60 сантиметров воды могут смыть машину.



При опасности внезапного наводнения найдите безопасное место на возвышенности. Внезапные наводнения – самая частая причина гибели от непогоды.



Если машина окружена стоячей водой, покиньте ее и переберитесь на возвышенность. Если машина окружена текущей водой, оставайтесь внутри.



Во время сильного дождя не паркуйте машину и не разбивайте лагерь у ручьев и рек. Они могут моментально и неожиданно выйти из берегов.



Включите радио или телевизор для получения предупреждений и информации о погоде.



Изучите карту местности. Вам может потребоваться быстро переместиться пешком в безопасное место.



Приготовьте походный набор, включающий фонарь, батарейки, наличные деньги и аптечку.



Внесите в дом стоящую снаружи мебель, при возможности перенесите ценные вещи на верхние этажи. Это поможет спасти их от потопа.



Отключите электроприборы и не прикасайтесь к электрическому оборудованию, если у вас мокрые руки или вы стоите в воде.



Если есть такие указания, отключите газ и электричество с помощью главного крана или рубильника. Это поможет предотвратить пожар или взрыв.



Немедленно найдите безопасное место на возвышенности и оставайтесь там.