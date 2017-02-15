Северная Калифорния ожидает очередную порцию обильных осадков, которые придут в регион с холодным фронтом. Как ожидается, дожди пройдут вместе с сильным ветром в среду вечером, и буря может продолжиться вплоть до утра четверга.
Надвигающийся шторм, как ожидается, принесет дополнительные осадки и значительно пополнит резервуары с водой. “Славянский Сакраменто” публикует советы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях по выживанию в непогоде и во время наводнениях.
- Не проходите и не проезжайте по затопленным участкам.
- 15 сантиметров текущей воды могут сбить с ног, 60 сантиметров воды могут смыть машину.
- При опасности внезапного наводнения найдите безопасное место на возвышенности. Внезапные наводнения – самая частая причина гибели от непогоды.
- Если машина окружена стоячей водой, покиньте ее и переберитесь на возвышенность. Если машина окружена текущей водой, оставайтесь внутри.
- Во время сильного дождя не паркуйте машину и не разбивайте лагерь у ручьев и рек. Они могут моментально и неожиданно выйти из берегов.
- Включите радио или телевизор для получения предупреждений и информации о погоде.
- Изучите карту местности. Вам может потребоваться быстро переместиться пешком в безопасное место.
- Приготовьте походный набор, включающий фонарь, батарейки, наличные деньги и аптечку.
- Внесите в дом стоящую снаружи мебель, при возможности перенесите ценные вещи на верхние этажи. Это поможет спасти их от потопа.
- Отключите электроприборы и не прикасайтесь к электрическому оборудованию, если у вас мокрые руки или вы стоите в воде.
- Если есть такие указания, отключите газ и электричество с помощью главного крана или рубильника. Это поможет предотвратить пожар или взрыв.
- Немедленно найдите безопасное место на возвышенности и оставайтесь там.
- Эвакуируйтесь, если была объявлена эвакуация.
- Возвращайтесь в дом только после того, как власти объявят это безопасным.
- Берегитесь принесенного водой мусора и поврежденных дорог и троп.
- Избегайте стоячей воды, существует опасность поражения током из упавшего провода или поврежденного подземного кабеля.
- Сфотографируйте нанесенный потопом ущерб для страховой компании.
- Знайте об опасностях наводнения.
- Составьте план действий.
- Подумайте о приобретении страховки от наводнения.
- Ознакомьтесь с местными планами действий в чрезвычайных ситуациях. Узнайте, как добраться до возвышенности, верхнего этажа здания или места эвакуации.
- Держите включенными телефон, телевизор или радио для получения сводок погоды, рекомендаций или приказов об эвакуации.