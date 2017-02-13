Не менее 188 000 человек были эвакуированы из нескольких округов Северной Калифорнии в связи с повреждением водосброса Оровилльской дамбы. Губернатор Джерри Браун во второй раз за несколько суток объявил чрезвычайное положение в штате.



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По словам шерифа одного из округов, приказ об эвакуации останется в силе, пока не будет получена дополнительная информация о состоянии самой высокой плотины в стране.

Аварийный водосброс в прошлом никогда не использовался, но на этот раз его пришлось применить, поскольку в основном водосбросе дамбы в прошлый вторник образовалось отверстие.

Шериф округа Бьютт Кори Хони говорит, что в ситуации с дамбой, расположенной примерно в 150 милях к северо-востоку от Сан-Франциско (75 миль от Сакраменто), много неизвестных. Из-за возможности разрушения дополнительного водосброса у шерифа не осталось другого выхода, кроме объявления эвакуации.

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«Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть. Пусть люди уезжают в безопасное место», – сказал шериф Хони. Представитель дорожной полиции сообщил, что основные дороги в районе были перекрыты.

Как сообщает администрация Сакраменто, Вест-Сакраменто и Розвилла, для этих городов указа об эвакуации не было. Однако отмечается, что в случае окончательного прорыва плотины многие населенные пункты ниже уровня дамбы окажутся под водой.

Глава пожарной службы штата Ким Загарис сообщил, что в районе и на подходах к нему находится не менее 250 сотрудников полиции со всего штата (в том числе из соседних округов – Сакраменто и Плейсер) для обеспечения безопасности эвакуируемых.

Согласно представителям администрации округа Бьютт, помимо Оровилля и Термалито были эвакуированы города Гридли, Биггс и Лома-Рика, а также области вдоль реки Фезер-Ривер к югу от округа Бьютт.

Также эвакуация была объявлена в округе Юба, включая окрестности городов Холлвуд, Мэрисвилль, Оливхерст/Линда и Плумас-Лейк.

В воскресенье вечером была объявлена новость о том, что слив воды по основному водосбросу остановил перелив воды через поврежденный дополнительный водосброс.

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Более десяти лет назад федеральное правительство, администрация штата и крупнейшие водоохранные агенства Калифорнии отвергли опасения о возможности разрушения водосброса Оровилльской дамбы.

Губернатор Джерри Браун выделил дополнительные силы на устранение чрезвычайной ситуации и помощь с эвакуацией. По словам Брауна, штат направляет для борьбы со «сложной и быстро меняющейся ситуацией» все необходимые ресурсы.