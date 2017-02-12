Администрация Трампа отозвала апелляцию федерального правительства на выданное в прошлом году судебное постановление, которое заблокировало исполнение предписания администрации Обамы о доступе учащихся-трансгендеров к уборным и другим разделенным по половому признаку школьным объектам.

Правительство Дональда Трампа дало понять, что меняет курс администрации Барака Обамы на поддержку прав трансгендеров в школах США.

Этот ход Министерства юстиции не приведет к моментальному изменению ситуации с государственными школами страны, поскольку федеральным судьей предписание администрации Обамы уже было временно приостановлено до рассмотрения поданных несколькими штатами судебных исков.

Но предполагается, что новая администрация сменит подход к крайне противоречивому вопросу прав трансгендеров, который, по мнению многих консерваторов, при президенте Бараке Обаме зашел слишком далеко.

Позиция, которую правительство Трампа займет по проблеме уборных для учащихся-трансгендеров, повлияет на множество других претензий к правилам школьных округов.

Согласно предписанию, о котором идет речь, учащиеся-трансгендеры должны иметь доступ к уборным и раздевалкам соответственно их половому самоопределению – против чего консерваторы горячо возражают. По их мнению, это представляет угрозу для личной жизни и безопасности остальных учащихся.

РЕПОРТАЖ: Калифорнийские геи взяли в осаду баптистскую церковь

Документ, направленный в пятницу в Пятый федеральный апелляционный суд, стал частью длительного судебного процесса, в котором 12 штатов выступают против предписания Министерства образования. Администрация Обамы посчитала непредоставление учащимся доступа к туалетам по своему выбору нарушением Статьи IX – федерального закона, запрещающего дискриминацию по половому признаку в государственных школах США.

Окружной судья Рид О’Коннор в прошлом году принял сторону штатов и издал постановление, временно блокирующее исполнение предписания. Администрация Обамы подала апелляцию и потребовала, чтобы постановление суда относилось только к тем 12 штатам, которые подали иск. Но в пятницу Министерство юстиции и представители штатов сообщили на совместном брифинге, что апелляция была отозвана.

“Славянский Сакраменто” ранее сообщал о том, что губернатор Калифорнии Джерри Браун одобрил законопроект о трансгендерных туалетах в общественных заведениях штата.