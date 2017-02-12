Тысячи жителей Северной Калифорнии эвакуируются перед лицом опасности разрушения самой большой дамбы в США. Напомним, что около 4 часов дня в воскресенье Департмент водных ресурсов Калифорнии объявил о принудительной эвакуации жителей округов Мэрисвилл и Юба, а также отдельных районов округов Саттер и Йоло.

Фото: LA Times, AP

Приказ об эвакуации был опубликован после того, как один из сотрудников дамбы заметил отверстие, образовавшееся во вспомогательном водосливе, который используется для экстренного сброса скопившейся после периода дождей воды.

Как сообщает администрация Вест-Сакраменто и Розвилла, для этих городов указа об эвакуации не было. Однако отмечается, что в случае окончательного прорыва плотины многие населенные пункты ниже уровня дамбы окажутся под водой.

В ответ на поднявшуюся в соцсетях панику о якобы полном разрушении плотины выступивший в эфире телеканала ABC специалист сообщил, что на 8 часов вечера по местному времени уровень воды в водохранилище должен стабилизоваться.



















Ввиду опасности затопления многие продуктовые магазины в регионе закрываются, люди в панике бегут из зоны предполагаемого бедствия. В местных церквях открываются места для ночлега вынужденных переселенцев.

По теме: Из-за наводнений в Калифорнии объявлено чрезвычайное положение в Калифорнии

На вечер воскресенья придорожные мотели не в состоянии принимать новых постояльцев – в большинстве гостиниц до самого аэропорта Сакраменто нет свободных мест. Около 180 тыс жителей оказались под эвакуацией.

Представители местных администраций обещают информировать население о состоянии дамбы. Эвакуирующихся из зоны происшествия людей с помощью Красного креста размещают в зданиях школ округа, многие из которые в понедельник будут закрыты.

Национальная гвардия Калифорнии приведена в состояние готовности.

Власти штата просят жителей окрестностей срочно эвакуироваться. «При наихудшем развитии ситуации ваши дома окажутся под водой на глубине в несколько метров», – предупреждают они.