Жителей близлежащих населённых пунктов в срочном порядке эвакуируют. Власти опасаются полного разрушения вспомогательного водослива дамбы. Из-за обрушившихся на Калифорнию ливней озеро Орoвилль переполнено дождевой водой.



Фото: LA Times, AP

Во время экстренного спуска воды с дамбы Оровилля в воскресенье вечером произошло непредвиденное осложнение – резервный водосброс не выдержал потока воды.

Напомним, что на прошлой неделе инспекторы обнаружили эрозию основного водосброса плотины и промоину размерами примерно 200 на 30 футов (60 на 9 метров), которая постоянно увеличивается.

Офис шерифа округа Бьют, где находится самая большая дамба в США, выпустил срочное сообщение об обязательной эвакуации жителей низинных областей города Оровилль.

Аварийный водосброс привел к сильной эрозии структур дамбы, что может привести к прорыву плотины и неконтролируемому сбросу воды, считает представитель Департамента пожарной охраны округа.

Чтобы не допустить чрезвычайного происшествия, специалисты водного департамента в экстренном порядке спускают по 100 000 кубических футов воды в секунду с главного водосброса, ранее поврежденного эрозией. Калифорнийские телеканалы транслируют видео с плотины в режиме реального времени, где видно, как поток мчащейся с бешеной скоростью воды обрушивается в долину с высоты аварийной плотины.

По теме: Из-за наводнений объявлено чрезвычайное положение в Калифорнии

На 5:46 вечера по округам Мэрисвилл и Юба, а также отдельным районам округов Саттер и Йоло была объявлена принудительная эвакуация населения. Полиция рекомендует жителям вышеуказанных регионов отправляться на север от плотины – в близлежащий город Чико.

Департамент чрезвычайных ситуаций округа Юба предостерегает местных жителей и автомобилистов от поездок в сторону озера Оровилль.



















Округ уже обратился за помощью в офис губернатора Брауна. Представители Департамента водных ресурсов Калифорнии заявили, что планируют сбрасывать камни с вертолетов для предотвращения дальнейшего размывания плотины.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, специалисты Департамента водных ресурсов Калифорнии предприняли попытку экстренного сброса воды, скопившейся в водохранилище Оровилла.

«Это не учебная тревога», – сообщают местные власти. СМИ публикуют фотографии с воздуха автотрассы 70, буквально забитой автомобилями бегущих из района жителей. Оба направления магистрали 99 открыты для покидающих зону бедствия – южное направление блокировано для автомобильного движения.

Отмечается, что находящаяся в аварийном состоянии дамба Оровилля расположена всего в 70 милях (110 км) от Сакраменто. Это самая высокая дамба в США, ее высота составляет 770 футов (230 м).

Озеро Оровилля – самое крупное искусственное водохранилище в Калифорнии. В случае прорыва дамбы от наводнения могут пострадать северные регионы штата, в том числе округа Йоло и Сакраменто.