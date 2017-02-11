Главными темами еженедельного обращения президента США стали иммиграционная реформа и создание рабочих мест. Об этом сообщает Голос Америки.

Фото: Homeland Security

Дональд Трамп напомнил, что на минувшей неделе разрушительные торнадо пронеслись по штатам Луизиана и Миссисипи, и пообещал, что администрация позаботится о пострадавших.

Кроме этого, глава Белого дома вновь вернулся к одному из главных обещаний, данных им в ходе предвыборной кампании. Во время встреч с избирателями Трамп неоднократно заявлял о том, что после прихода в Белый дом отменит нормативные и налоговые ограничения для крупных финансовых компаний, введенные администрацией Барака Обамы в рамках реализации программы по борьбе с последствиями экономического кризиса 2008 года.

«Во вторник я был рад принять у себя в Белом доме генерального директора Intel, который объявил, что компания намерена инвестировать 7 миллиардов долларов в новый производственный объект в Аризоне, создав таким образом тысячи новых рабочих мест здесь, в Америке, – заявил Дональд Трамп. – Компания Intel решила осуществить этот проект, потому что они знают, что мы обязательно отменим нормативные и налоговые преграды, которые стоят на пути у американских инноваций и компаний».

Глава администрации США особо подчеркнул, что «прямо сейчас» в Белом доме «работают над масштабной налоговой реформой, которая будет способствовать массовому снижению налогов». Кроме этого, Трамп пообещал «серьезно усложнить» условия работы для компаний, которые планируют вывести свой бизнес за пределы США.

«Они не смогут просто сказать “пока” и всех уволить. Их будут ждать ответные меры», – уточнил президент.

Дональд Трамп объяснил, что основной темой его встречи с шерифами и начальниками полицейских подразделений страны, прошедшей на этой неделе, стала иммиграционная реформа.

В минувший четверг апелляционный суд в Сан-Франциско оставил в силе решение федерального судьи, заблокировавшего выполнение президентского указа, временно запрещающего въезд в США гражданам семи мусульманских стран и ограничивающего прием беженцев.

Днем позже в Белом доме заявили, что не собираются опротестовывать это решение в суде. Тем не менее, Дональд Трамп пообещал, что «предпримет решительные меры» ради обеспечения безопасности страны.

«Мы будем продолжать бороться, чтобы принять все необходимые и правовые меры для того, чтобы не допустить въезда в нашу страну террористов, радикалов и опасных экстремистов, – сказал президент США. – Мы не допустим, чтобы наша щедрая иммиграционная система в руках по-настоящему плохих людей превратилась в используемый против нас инструмент терроризма».