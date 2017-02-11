Массивный оползень, состоящий из поваленных деревьев, камней и почвы, обрушился в пятницу на автомагистраль I-80, перекрыв оба направления транспортной артерии, соединяющей Район Залива и Сьерру, сообщает Дорожная полиция Калифорнии.

Фото: Placer County Sheriff’s Office

Бедствие произошло в районе Бакстера. Западное направление автотрассы перекрыто в Траки, а восточное – в Колфаксе. О сроках возобновления движения не сообщается.

Дорожная полиция не советует водителям пытаться найти объезд закрытого участка с помощью GPS. Навигаторы показывают неверные маршруты и дороги, закрытые в зимний период.

Оползни затруднили дорожное движение и в других районах Сьерры, сообщает телеканал CBS Сан-Франциско.

В пятницу утром из-за оползня были закрыты дорога Кингсбери-Грейд на участке от Карсон-Вэлли до Тахо и шоссе Маунт-Роуз от Рено до Тахо.

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Также после недавнего падения крупных валунов остается закрытой автомагистраль Highway 50 на восточном берегу озера неподалеку от Кейв-Рока.