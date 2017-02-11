Свадьба в Сакраменто – довольно популярный выбор для женящихся пар. Согласно сайту WalletHub – столица Калифорнии признана одним из лучших мест для свадьбы. Другими словами, Сакраменто – город свадебных колоколов.

Главный город штата занял 25-е место в составленном сайтом WalletHub списке городов США, в которых лучше всего заключать брак.

Аналитики компании сравнили 150 крупнейших городов страны в поисках самых удобных и доступных мест для свадьбы, которая запомнится надолго.

В современном мире сказать «да» перед алтарем – ответственный поступок, особенно если учесть все расходы, благодаря которым процветает 60-миллиардная свадебная индустрия. Средняя по стране стоимость свадьбы в 2016 году, по данным сайта The Knot, составляла более 35 000 долларов.

Специалисты WalletHub сравнили американские города по 20 ключевым параметрам, таким как средняя величина расходов на свадьбу, доступность гостиниц, погода и способность удовлетворить запросы гурманов.

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В первые 25 городов списка помимо Сакраменто вошел всего один калифорнийский город – Сан-Диего, занявший 19-е место.

Рейтинг Сакраменто оказался выше, чем у Сан-Франциско (27-е место) и Сиэтла (32-е место). Другими словами, свадьба в Сакраменто – довольно популярный выбор для женящихся пар.