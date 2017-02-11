Ученные создали технологию самовосстанавливающихся зубов

Обычно стоматологи решают проблему кариеса, высверливая больные ткани и заполняя это пространство либо композитом, либо фарфором или металлами. Сегодня исследователи в Королевском колледже Лондона разработали новый подход.



Инновационная система лечения подразумевает заполнение образовавшегося пространства естественным путем, передает Голос Америки.

«Она предполагает введение небольшой губки с особым лекарством в дупло, высверленное стоматологом. Это лекарство стимулирует естественный процесс, который начинается после поражения зуба, многократно активизируя производство дентина, который и заполнит образовавшуюся полость. Посмотрите, все выглядит уже довольно неплохо. Это новый дентин, здесь мы его видим как темную синюю прослойку. А вот эти участки – те, где остались кусочки губки», – рассказывает профессор Королевского колледжа Пол Шарпе.

Лекарство, стимулирующее регенерацию дентина, уже одобрено для лечения таких заболеваний как болезнь Альцгеймера.

«Мы используем очень маленькие дозы, помещая их локально, прямо в зуб, – продолжает профессор Шарпе. – Мы надеемся, что данные, касающиеся безопасности введения этого лекарства в высокой концентрации прямо в кровь пациента, позволят нам пройти все необходимые процедуры для применения его в стоматологии. Положительная статистика уже есть, и мы надеемся, что сможем приступить к клинической части испытаний в ближайшем будущем».

Стоматолог Найджел Картер из «Фонда за здоровую полость рта» характеризует новую процедуру как превосходную альтернативу традиционному лечению кариеса.

«Естественное восстановление тканей зуба, утраченных в результате появления кариеса – это большой шаг вперед. Но не стоит забывать, что борьба с самим появлением кариеса стоит на первом месте. Ведь речь идет о предотвращаемом заболевании», – сказал он.

То есть, если вы по-прежнему не хотите попасть в кресло стоматолога, то врачи напомнят вам простую истину: продолжайте чистить зубы.