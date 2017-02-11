Из-за наводнений объявлено чрезвычайное положение в Калифорнии

Из-за сезона наводнений губернатор Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в Калифорнии и обратился к президенту Трампу за федеральной помощью. Об этом сообщает SF Like.

По данным Национальной метеорологической службы, в период с 3 по 12 января 2017 г. по территории Калифорнии прошло атмосферное течение, содержавшее несколько штормов. На большей части гор Сьерра-Невада и в окружающих районах выпали осадки в количестве более 12 дюймов дождя, а в некоторых областях – до 20 дюймов. По словам Джерри Брауна, Северное и Центральное побережья Калифорнии получили за этот период сходное количество осадков. В Сакраменто и долине Сан-Хоаким выпало от 4 до 5 дюймов дождя.

“В результате проливных дождей и нескольких штормов, прошедших с небольшими интервалами, уровень воды в реках, притоках и ручьях не успевал понизиться. Последствия серии штормов были серьезными и обширными; значительная часть территории Калифорнии подверглась разрушениям”, – в своем обращении к президенту Дональду Трампу написал Джерри Браун.

Эта серия мощных зимних штормов принесла проливные дожди и ураганные ветры, вызвавшие наводнения, селевые потоки, эрозию почвы, перебои с электроснабжением и повреждение важных объектов инфраструктуры, напомнил губернатор штата. В его послании президенту отмечается, что самый тяжелый удар приняли на себя округа Северной Калифорнии, где суммарный уровень осадков за 24-часовой период достиг цифры в 79,74 дюйма. Округа Плейсер и Плумас получили наибольшее количество осадков, 8,52 и 6,48 дюймов соответственно.

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“Множество мелких рек вышли из берегов, что привело к наводнениям по всему штату. Жители были вынуждены эвакуироваться из своих домов и искать помощи в различных убежищах, включая организованные Американским Красным Крестом, – сообщает губернатор. – Система штормов была настолько мощной, что Департамент водных ресурсов Калифорнии впервые за более чем десять лет был вынужден открыть водосливы на реке Сакраменто, чтобы сбросить огромное количество воды, принесенной штормами”.

Вдобавок штормы вызвали закрытие значительного количества дорог, школ и задержки рейсов в аэропортах Сан-Франциско и других городов штата.

Браун подчеркнул, что ураганные ветры и проливные дожди “вызвали широкомасштабные перебои с электроснабжением, оставив около миллиона жилых домов и предприятий без электричества”. По словам губернатора, за период с 5 по 9 января в семи округах штата были отмечены 8 смертельных случаев, связанных со штормом.

“23 января 2017 года мной было объявлено чрезвычайное положение по 49 округам штата. Департамент транспорта Калифорнии получил приказ запросить помощь в программе поддержки Федеральной администрации автомобильных дорог, поскольку нанесенный автомагистралям ущерб составил сотни миллионов долларов. Позже мной был издан указ об объявлении чрезвычайного положения еще в 3 округах и о выделении средств штата согласно Акту о помощи при бедствиях Калифорнии”, – напомнил Браун.

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После предварительной оценки ситуации 20 января 2017 года Служба по чрезвычайным ситуациям Калифорнии запросила проведение совместной оценки ущерба федеральными властями, агенствами штата и местными администрациями.