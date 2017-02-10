После избрания Дональд Трамп стал сильнее полагаться на Бога

В эксклюзивном интервью для телепрограммы The Brody File на телеканале CBN Дональд Трамп сказал, что после избрания на пост президента Соединенных Штатов он стал еще сильнее полагаться на Бога.

«Я бы сказал, власть президента настолько велика, что ты еще сильнее нуждаешься в Боге, – сказал Трамп. – Почти любое решение, которое ты принимаешь на этом посту, влияет на чью-то жизнь. Так что Бог становится еще более важным».

Дэвид Броди: «Расскажите о произошедших с вами духовных переменах с тех пор, как вы испытали бремя своей должности. Чаще ли вы ощущаете необходимость молиться?»

Президент Трамп: «Скажу вам вот что. Я всегда чувствовал необходимость молитвы. И знаете что… Я бы сказал, что власть президента настолько велика, что ты еще сильнее нуждаешься в Боге, потому что теперь принимаемые тобой решения касаются не просто, скажем, постройки какого-нибудь здания в Нью-Йорке. Теперь это вопросы жизни и смерти для многих людей, даже если речь идет о здравоохранении. Вы знаете, что мы очень серьезно занялись здравоохранением. Здесь речь идет о жизни и смерти, об улучшении качества жизни. Жизнь людей улучшается, когда у них есть доступ к более качественным медицинским услугам за более низкую цену, над чем мы и работаем. Так что да, все эти решения крайне важны. Почти любое решение, которое ты принимаешь на этом посту, влияет на чью-то жизнь. Так что Бог становится еще более важным».

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Президент Трамп сказал, что заявления о предоставлении политического убежища от подвергающихся гонениям христиан будут рассматриваться в первую очередь. «Мы будем помогать им, – сказал Трамп корреспонденту CBN News. – C ними обращались ужасно. Вы знаете о том, что христианину из Сирии было невозможно, или по крайней мере очень трудно попасть в Соединенные Штаты? Мусульманин мог получить право на въезд, но для христианина это было почти невозможно. Справедливости ради, гонениям подвергались все, головы отрубали всем, но христиане страдали сильнее. Так что мы будем помогать им».

Ранее Трамп заявлял, что вместо исламских иммигрантов он даст предпочтение христианским беженцам из Сирии.

По словам Трампа, христианам понравится его выбор кандидатуры на место в Верховном суде, освободившееся после того, как в начале прошлого года скончался Антонин Скалиа.

Участие в программе The Brody File телеканала CBN стало для Трампа его третьим по счету интервью на посту президента. Это показывает, что администрация Трампа собирается выполнить свое обещание давать интервью и отвечать на вопросы журналистов, не принадлежащих основным агентствам новостей – что кабинет Обамы делал нечасто.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, первый рабочий день президент Трамп начал с посещения церкви. Выступая на Национальном молитвенном завтраке, Трамп также пообещал отменить политические ограничения для церквей.