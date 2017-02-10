Нелегальная иммиграция в Лос-Анджелесе начинает ощущать первые действия законов президента Трампа. Иммиграционная полиция в Южной Калифорнии проводит аресты в домах. Рейды на нелегальных иммигрантов проходят не только в Калифорнии, но и в других американских городах и штатах – Атланте, Остине, Техасе, Шарлотте и Северной Каролине.



Задержания нелегалов продолжались всюж неделю – с понедельника по пятницу. В результате произведенных рейдов было арестовано около 160 человек. Аресты производились в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и других городах Западного и Восточного побережья США.

В четверг в серии рейдов, проведенных Иммиграционной и таможенной полицией, были арестованы около 100 человек, в основном в своих домах в регионе Лос-Анджелеса, сообщают защитники прав иммигрантов. Всего в США за неделю было задержано как минимум 160 человек.

Рейды вызвали волну протестов, в ходе которых в четверг вечером демонстранты блокировали въезд на автомагистраль 101 в районе Лос-Анджелес-Стрит. Сообщений об арестах демонстрантов не поступало.

Активисты-правозащитники опасаются, что эти рейды являются следствием усиления мер по депортации иммигрантов без криминальной истории при администрации Трампа.

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Согласно активистам, нелегальные иммигранты были арестованы в Ван-Найсе, Дауни и округе Сан-Бернардино. Целью рейдов являлись иммигранты, на которых был выписан приказ о депортации, однако члены их семей и другие обнаруженные в ходе операций недокументированные иммигранты также были арестованы, сообщает представитель Коалиции за права иммигрантов Лос-Анджелеса. Депортация таких иммигрантов не была приоритетной для администрации Обамы.

В связи с этими рейдами возникают опасения, что депортации будут подвергнуты не только те, кто имеет криминальную историю. Неразбериха и противоречивые заявления по поводу рейдов заставили законодателей штата запросить у федеральных властей объяснения.

Представитель Иммиграционной и таможенной полиции Лори Хэйли ответила, что подобные рейды проводятся каждый день и не являются результатом усиления борьбы администрации Трампа с нелегальной иммиграцией.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп без колебаний уволил и.о. генпрокурора страны, которая призвала работников министерства юстиции не претворять в жизнь президентский указ, временно запрещающий въезд в страну жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.