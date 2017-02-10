Как минимум 100 жителей Сакраменто были эвакуированы из-за аварии на железной дороге в районе Уилтона. Причиной могло послужить наводнение.

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто с места происшествия, днем в пятницу, покинув депо, грузовой состав из 22 вагонов потерпел крушение в области 99-й магистрали и улицы Диллард на юге Элк Гроува. Товарные вагоны поезда частично оказались под водой, а трем машинистам удалось спастись.

Пока неясно, что послужило причиной аварии, однако представители пожарного департамента полагают, что в происшествии, возможно, сыграло свою роль бушующее в регионе наводнение.

Сообщается, что состав перевозил продуктовый груз.

Из-за затопления и данного происшествия в области реки Консюмнес многие дороги перекрыты и образовываются гигантские заторы.