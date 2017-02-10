Мать двоих детей из Аризоны, вокруг которой разыгрались дебаты по поводу соблюдения иммиграционных законов, была депортирована, сообщил в четверг ее адвокат. Гваделупе Гарсиа де Райос станет одной из первых жертв перемен в Иммиграционной полиции при администрации Дональда Трампа.



Фото: The Arizona Republic

36-летняя Гваделупе Гарсиа де Райос из Месы, штат Аризона, была арестована в среду, когда она отмечалась в центральном офисе Иммиграционной и таможенной полиции в Финиксе. На протяжении четырех лет федеральные иммиграционные власти позволяли ей оставаться в стране вместо высылки обратно в Мексику.

Но, по словам ее адвоката Рэя Ибарры-Малдонадо, консульство Мексики сообщило ему, что в четверг Гарсиа де Райос была депортирована в город Ногалес в мексиканском штате Сонора.

Сразу после ареста Гарсии де Райос ее муж, двое родившихся в США детей и ее сторонники выразили опасения, что она будет в ускоренном порядке депортирована в Мексику. По их словам, она станет одной из первых жертв перемен в Иммиграционной полиции при администрации Дональда Трампа.

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Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, рейды на нелегальных иммигрантов проходят в Калифорнии, а также в других американских городах и штатах. На данный момент полиция задержала около 160 человек.