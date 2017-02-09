Комитет по контролю за водными ресурсами Калифорнии в среду проголосовал за то, чтобы оставить в силе меры по борьбе с засухой, несмотря на то, что в штате недавно выпали рекордные количества дождя и снега. Засуха в Калифорнии продолжается, несмотря на рекордные осадки.



Чрезвычайные меры, которые в последние несколько месяцев были значительно ослаблены, останутся в силе на период не менее 270 дней. В 2015 году комитет обязал городские службы водоснабжения сократить потребление воды в среднем на 25%. Теперь это условие будет отменено для тех служб, у которых в наличии имеется запас воды на срок не менее трех лет. 80% служб водоснабжения штата сообщили, что такой запас у них есть; остальные приняли новые меры по экономии воды или оставили в силе действующие меры.

Службы водоснабжения, в особенности в регионе Сакраменто, добиваются от Комитета по водным ресурсам полной отмены чрезвычайных мер, заявляя, что они теряют доверие клиентов, ссылаясь на засуху в середине влажного зимнего сезона.

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В этом гидрологическом году, начавшемся в октябре, почти все крупные города штата, включая Южную Калифорнию, получили более обычного количества влаги. В Сакраменто это количество составило 211% от нормы. Снежный покров Сьерра-Невады, который служит своего рода запасом воды для всего штата, находится на отметке в 184%. В большинстве крупных водохранилищ штата уровень воды превышает средний, сообщает The Sacramento Bee.