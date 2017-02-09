Калифорния станет более гостеприимной для беженцев

В ходе юридических баталий вокруг изданного президентом Трампом временного запрета на прием беженцев законодатели Калифорнии предпринимают шаги к тому, чтобы их штат стал более дружественным к людям, которые бегут от войн, преследований и бедствий. Об этом в среду из Сакраменто сообщает телеканал KCRA.

Демократы Законодательного собрания штата в среду обнародовали меры, дающие беженцам право на бесплатную учебу в государственных колледжах и выделяющие дополнительные средства школьным округам с большим количеством детей-беженцев.

Также эти законопроекты дадут беженцам с особыми визами, служившим в вооруженных силах США или работавшим на Госдепартамент в Ираке и Афганистане, право на первоочередное поступление в государственные колледжи и возможность учесть их опыт работы за пределами страны при получении профессиональных лицензий.