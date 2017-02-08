Прокурор округа Дешут в Орегоне Джон Хаммел предъявил обвинения по инциденту, произошедшему на Новый год в городе Санривер. Михаил Михайлович Пицуль, 21-летний житель Сакраменто, обвиняется в пяти случая подвержения опасности жизни людей и одном случае направления на человека огнестрельного оружия.

Пицуль и многочисленная компания его друзей и родственников сняла в Санривере дом на новогодние праздники. Примерно в 2 часа в новогоднюю ночь Пицуль, как утверждается, достал заряженный пистолет и вмешался в словесный спор двух других гостей. Началась борьба, пистолет выстрелил, и два человека были ранены пулей.

В понедельник шеф полиции Санривера Марк Миллс подтвердил корреспондентам телеканала NewsChannel 21, что госпитализированная женщина стояла рядом с двумя спорящими мужчинами, когда прозвучал выстрел.

«Пуля не проникла в тело, но причинила легкую травму», – сказал Миллс, добавив, что второму пострадавшему, рана которого была обработана на месте, «крупно повезло».

По словам Миллса, в мужчину попала та же самая пуля, пройдя сквозь потолок спальни на первой этаже, в которой он находился.

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Прокурор Хаммел подтвердил, что одним из факторов происшествия был алкоголь.

«Алкоголь и оружие – самое худшее из возможных сочетаний, – сказал он. – Гости дома находились в состоянии опьянения, и оружие было на этой вечеринке абсолютно лишним».

«Санривер – один из самых безопасных курортов мира, – добавил Хаммел. – Поступок Пицуля является аномалией».

Заседание суда, на котором житель Калифорнии Михаил Пицуль сможет оспорить выдвинутые против него обвинения, назначено на 13:15 22 февраля 2017 года.