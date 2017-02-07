Утром 6 февраля 2017 года в Сакраменто скончался молодой парень, волонтер славянской церкви Grace Trinity Church Юрий Ярошенко. Как сообщили родственники, молодого жителя умер от осложнений гриппа.



Фото: GoFundMe

Всего два года назад Петя и Люба Ярошенко с шестью своими детьми (Юлией, Вовой, Петей, Юрием, Ритой и Виталием) переехали в Сакраменто из Украины. Взрослым детям было тяжело перенести перемены, но постепенно они приспособились к другой жизни, встретили новых знакомых и стали прихожанами славянской церкви Grace Trinity Church.

“Юра особенно любил проводить время с детьми, пел в детском хоре и часто работал добровольцем на постройке нового здания церкви. На лице Юры всегда была улыбка, а с губ слетали веселые слова. Его уход стал огромной потерей”, – вспоминают родные.

На днях, 5 февраля, Юра отметил свой 21-й день рождения, отмечают родственники, создавшие странициу добровольного пожертвования на сайте GoFundM, где просят помочь с похоронами и непредвиденными расходами.

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В воскресенье ночью, после празднования дня рождения, Юра попал в госпиталь с осложнением гриппа и высокой температурой. Как сообщил отец парня, в один момент все жизненно важные органы больного начали отказывать. После долгой борьбы за жизнь в палате интенсивной терапии Mercy San Juan он скончался.

“Будучи третьим сыном, он принес в семью много радости и до самого последнего момента занимался любимым делом. Неожиданная утрата потрясла семью Ярошенко. Мы не можем представить себе их боль, не можем даже найти слов утешения. Но наши молитвы и финансовая поддержка помогут семье пережить эти темные дни, – сообщила Юлия Илющенко из Сакраменто. – Он был чудесным сыном, любящим братом, замечательным внуком и отличным другом. Всем когда-либо встречавшимся с Юрой будет его не хватать”.

Похоронное богослужение состоится 9 февраля в 7 часов вечера в помещении славянской церкви Missionary Gospel Church, а похороны – на кладбище Sylvan Cemeteryв Цитрус Хайце.

Как сообщает администрация округа Сакраменто, в регионе за все время зимнего сезона от гриппа скончалось 3 человека.