Окружной судья Шарлин Ханиуэлл приговорила 40-летнего Евгения (Женю) Булгакова из Ларго к 12 годам и 11 месяцам заключения в федеральной тюрьме за хранение с целью распространения метамфетамина в количестве 50 граммов и более.

Также суд постановил конфисковать лимузин «Хаммер», приобретенный на вырученные от продажи наркотиков средства. Булгаков признал себя виновным 19 сентября 2016 года.

Согласно документам суда, 29 апреля 2016 года Булгаков ехал с пассажиром в своем пикапе в районе Клируотер-Бич. Он был остановлен полицией, и при обыске автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили скрытый сейф, в котором находилось более $113 000 наличными и около 360 граммов метамфетамина чистотой 99%. Незадолго до этого Булгаков приобрел, перевез и продал 14 фунтов (6 кг) метамфетамина и собирался приобрести подобное его количество в ближайшем будущем.

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Расследование дела вело ФБР. Обвинителем выступил помощник федерального прокурора Грегори Нолан.