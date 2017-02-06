В Орегоне 33-летнему дальнобойщику Виталию Стадникову во время разгрузки груза отрезало руку. Об этом сообщил его двоюродный брат Андрей Пузур.

Фото: GoFundMe

По словам родственника, Виталий Стадников у которого 6 детей от 4-х до 18-ти лет, 24-го января этого года доставлял груз на своём грузовике в Юджин (Орегон). Водитель перевозил груз на двух трейлерах и во время разгрузки, в процессе сцепки трайлеров произошло несчастье, в результате которого 33-летний мужчина лишился руки.

“Во время разгрузки, отцепив один трейлер, он пытался маневрировать с другим трейлером и выйдя из машины и находясь позади трейлера, он заметив что грузовик катится назад, побежал вперёд, чтобы его остановить, – сообщил Андрей Пузур из Портленда. – Слева от трейлера находился большой мусорный бак и во время спешки Виталий споткнулся и его зажало между мусорным контейнером и трейлером, и левая рука к несчастью оказалась на остром углу и её перерезало между кистью и локтем”.

По словам Андрея, прибывшие пожарные и медики освободили постадавшего в местное отделение травматологии, где решили переправить его в госпиталь в Портленде.

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“Утром была проведена 7-часовая операция по присоединению отсеченой части руки. Операция прошла успешно, благодарность Богу и хирургам профессионалам. 27 января была проведена 6-часовая операция по воссоединению нервов, но 29 января резко ухудшилось кровообращение в руке и она приобрела темно-фиолетовый цвет”, – рассказал родственник.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в воскресенье, 29 января, Виталию Стадникову была проведена ещё одна операция. Хирурги пытались восстановить кровоток в левой руке, но к сожалению, им это не удалось и руку пришлось ампутировать.

“Сейчас худшее уже позади. Теперь ему нужно принять себя таким какой он есть и научиться с этим жить. Мы все стараемся смотреть и надеятся на лучшее, – говорят родственники водителя-дальнобойщика и просят помочь с расхода на лечение и адапацию пострадавшего. С этой целью двоюродный брат Виталия Андрей Пузур открыл счет на сайте GoFundMe, где уже собранно около $17 тыс. Всего требуется 30 тыс. долларов.

При наилучшем исходе врачи говорят, что на восстановление нужно 1 год. Многодетная семья осталась без кормильца.