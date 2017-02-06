Трамп защитит церкви от навязчивых идей гомосексуалистов

Отношение Дональда Трампа к ЛГБТ-сообществу остается неясным даже для самих представителей меньшинств. Как сообщает «Голос Америки», новая администрация президента готовит государственную инициативу в защиту религиозных свобод.

Фото: Reuters/Carlo Allegri

Опасение меньшинств вызывает не сам Трамп, а его окружение, одной из главных фигур которого является известный критик ЛГБТ-движения вице-президент Майк Пенс.

Еще большие тревоги гомосексуалистов вызвали сообщения СМИ о готовящемся президентском указе, который, как считают защитники сексуальных меньшинств, откроет дорогу к дискриминации.

Проект указа, черновик которого попал в руки журналистов, называется “Создание государственной инициативы по уважению религиозных свобод”. Его ключевое положение гласит: “Американцы и их религиозные организации не будут принуждаться федеральным правительством участвовать в мероприятиях, которые идут против их совести, и смогут свободно выражать свою точку зрения”.

Предполагается, что само понятие “религиозной организации” будет расширено: в него будут включены и коммерческие компании, одно из направлений деятельности которых связано с религией. Правозащитники считают, что с дискриминацией в разных сферах столкнутся именно представители ЛГБТ-сообщества.

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По словам американских юристов, меньшинств могут лишить прав на усыновление детей, а также игнорировать их запросы на предоставление профессиональных услуг.

Напомним, что при администрациии президента Обамы кондитеры-христиане из Колорадо и Орегона не раз подвергались дискриминации за непредоставление свадебных услуг гомосексуальным парам. В городе Грешем (штат Орегон) из-за судебного иска верующей паре даже пришлось закрыть свой магазин.

Сообщается, что именно Дональд Трамп первым открыл во Флориде ЛГБТ-клуб. Однако об этом факте редко упоминается в прессе.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал сообщение, в котором говорится о том, что Дональд Трамп как и прежде будет уважать и поддерживать ЛГБТ-права. Также утверждается, что указ защищающий представителей меньшинств в федеральных организациях не будет отменен.

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Как сообщало ранее “Славянское Сакраменто”, в Калифорнии готовились законопроекты, в которых планировалось обязать церкви и другие общественные организации к установке туалетных кабинок для трансгендеров, что не на шутку взволновало местное религиозное сообщество.