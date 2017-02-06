Наводнение в Сакраменто: очередная волна ливней, настигших регион Сакраменто, вынудила местные власти во второй раз за последние недели объявить угрозу наводнения. Жителям города Косумнес и Уилтона снова рекомендуется эвакуироваться.

Национальная метеорологическая служба выпустила для Сакраменто очередное предупреждение о наводнении, которое прогнозируется в ближайшее время в районе дельты реки Косумнес.

По словам представителей власти, уровень реки достигнет 12 футов во вторник утром. Пик наводнения в этом районе Сакраменто наступит в полдень 7 февраля, когда уровень воды составит 15 футов и, возможно, заполнит близлежащие дороги и домовладения.

“Не пытайтесь проехать через затопленные районы, – говорится в экстренном заявлении, опубликованном администрацией Сакраменто, – подготовьте пути отхода и аварийный комплект или предметы, которые могут понадобиться завтра”.

Под угрозой затопления также оказались жители соседнего Уилтона.