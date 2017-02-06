Рент в Сакраменто: вебсайт информации о рынке недвижимости PropertyShark собрал данные по стоимости приобретения и аренды жилья в 50 крупнейших городах Соединенных Штатов и сопоставил их со средними зарплатами мужчин и женщин в этих городах.

Аналитики использовали устоявшийся у риелторов порог в 30% дохода, уходящего на оплату ипотеки или аренды, и охарактеризовали рынок жилья в каждом городе как «доступный» или «недоступный» для одиноких мужчин и женщин.

В качестве жилья рассматривались начальные варианты, такие как студии, однокомнатные квартиры, кондоминиумы и однокомнатные дома.

Девять городов оказались доступными для одиноких мужчин – но не для одиноких женщин.

Сакраменто оказался единственным таким городом в Калифорнии. Однако несколько калифорнийских городов, включая Сан-Франциско, Окленд и Сан-Диего, являются недоступными для одиноких людей любого пола.

В Сакраменто одиноким мужчинам достаточно тратить на ипотеку 25% среднего дохода, тогда как одинокие женщины в среднем не зарабатывают достаточно денег для получения банковского займа на приобретение дома.

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Более того, средняя жительница Сакраменто в одиночку не может себе позволить даже снимать однокомнатную квартиру.

Ранее сообщалось, что рент в Сакраменто – самый быстрорастущий рынок в стране, а доступность жилья в Сакраменто – самая низкая за 8 лет.