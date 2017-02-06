Повышение тарифов на коммунальные услуги хотят расследовать

Один из законодателей штата считает, что в недавнем резком повышении расценок поставщика газа и электричества PG&E виноваты надзорные органы, передает телеканал CBS13.

Как ранее сообщал телеканал FOX, многие жители Сакраменто и окрестности отмечают рекордное повышение счетов за пользование электричеством.

Сенатор Джерри Хилл призывает к расследованию Комиссии по коммунальным услугам. По его словам, что-то здесь неладно, и он намерен выяснить, что именно.

Он объяснил, что Комиссия по коммунальным услугам должна ежемесячно проверять расценки PG&E с учетом спроса и предложения, а также расходов на транспортировку. Надзорные органы обязаны следить за тем, чтобы не происходило манипулирования ценами, завышения расценок и выставления неправильных счетов.

«Я обеспокоен тем, что покупателям, расходующим неизменное количество газа, были выставлены счета на гораздо большие суммы. Что-то здесь не так», – говорит сенатор Хилл.

Журналисты телеканала спросили у сенатора, собирается ли он начать расследование.

«Мы собираемся поговорить с Комиссией по коммунальным услугам, рассмотреть примеры повышения цен и выяснить, как это произошло, на чем основано, является ли это законным и было ли об этом известно Комиссии до того, как она одобрила повышение цен в этом месяце», – ответил сенатор Хилл.

По его словам, расследование должно занять не больше недели или двух.