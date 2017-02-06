Служба шерифа округа Плейсер расследует перестрелку с участием сотрудника полиции, произошедшую в пятницу около 3 часов утра неподалеку от Норт-Лейк-Тахо.

Фото: Placer County Sheriff’s Office

В 1:40 утра сотрудники Дорожной полиции Калифорнии попытались остановить водителя, подозревавшегося в нахождении за рулем в нетрезвом состоянии. Водитель ехал по автотрассе 28, совершая опасные и хаотичные маневры. Через несколько минут преследование было остановлено по соображениям безопасности. В 2:45 машина была замечена на автотрассе 28 у Доллар-Хилл, и сотрудник полиции попытался остановить ее. Водитель не подчинился приказу, и вновь началась погоня.

С помощью ленты с шипами сотрудники Дорожной полиции успешно остановили автомобиль на автотрассе 89 между Скво-Вэлли и Алпайн-Медоуз. Водитель покинул машину, взяв в заложники женщину, бывшую его пассажиром. При этом он направлял оружие на сотрудников полиции и проезжающие мимо автомобили. Полицейские последовали за ним к жилому дому, пытаясь начать переговоры. Опасаясь за жизнь заложника и живущих в доме людей, они застрелили подозреваемого, который скончался на месте. Женщина-заложник и сотрудники Службы шерифа и Дорожной полиции остались невредимы.

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Участок автотрассы 89 между Скво-Вэлли и Алпайн-Медоуз оставался закрытым на время проведения расследования. Об этом сообщают представители масс-медиа, расположившиеся на автозаправке «7-11» в Скво-Вэлли. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в полиции округа Плейсер, погибшим является 27-летний житель Колорадо Хосе Гонзалес Лера.