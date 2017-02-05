Детективы подозревают, что Виталий Мялик приехал на заправку вместе со своими убийцами, которые затем бросили труп мужчины на заправке и скрылись в неизвестном направлении. Полиция Джорджии опубликовала снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен подозреваемый в убийстве 34-летнего иммигранта из Беларуси Виталия Мялика из Суонни. Ведется розыск двух подозреваемых в связи с убийством, произошедшим на заправочной станции в округе Гвиннетт.

Фото: GoFundMe

Подозреваемый описывается как чернокожий мужчина в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 5 футов 9 дюймов до 6 футов (от 175 до 185 см), стройного телосложения, весом от 150 до 170 фунтов (от 70 до 80 кг).

Возраст второго подозреваемого от 18 до 25 лет, рост и телосложение средние.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, 3 февраля около 11 часов вечера в пятницу сотрудники полиции обнаружили Мялика застреленным на заправочной станции Valero на Бивер-Руин-Роуд в Норкроссе.

В ходе расследования полиция выяснила, что Виталий Мялик зашел в магазин на заправочной станции. Затем внутрь вошли двое подозреваемых, один из которых совершил покупку. Когда подозреваемые вышли на улицу, между ними и Мяликом возник спор. Он перешел в ссору, в ходе которой подозреваемый достал из своей машины винтовку и застрелил Мялика. Как отмечают в полиции, тело иммигранта из Белоруссии тело лежало на середине парковочной площадки. Рядом не оказалось автомобиля. Детективы подозревают, что Мялик приехал на заправку вместе со своими убийцами, которые затем бросили труп мужчины на заправке.

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Согласно показаниям свидетелей, автомобилем подозреваемых был белый или серебристый SUV, возможно, Toyota 4-Runner или сходная модель.

Имеющих информацию о данном преступлении просят связаться с Департаментом полиции округа Гвиннетт по телефону 770-513-5300.

Между тем, на сайте по сбору средств GoFundMe опубликована просьба о помощи семье погибшего. Родственники просят $50 тыс.

“Мы потеряли нашего дорогого брата, любимого мужа и отца двух детей. Виталий был застрелен на заправочной станции неподалеку от его дома. Это была трагическая и неожиданная смерть. У него осталась жена и двое маленьких детей. Для всех, кто знал Виталика, он был добрейшим человеком, который всегда приходил на помощь всем нуждающимся. Его жена и дети сейчас находятся в Минске (Беларусь), и мы пытаемся организовать получение визы, чтобы она смогла попрощаться с мужем. Любая помощь его жене с поездкой и расходами на похороны будет принята с благодарностью”, – написала родственница Елена Мялик.